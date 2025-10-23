Un rapport en rédaction sur les performances du Comité central du Parti du XIIIe mandat

Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a présidé, jeudi 22 octobre, une réunion du comité directeur chargé de rédiger un rapport d’évaluation de la direction du Comité central du Parti du XIII e mandat à soumettre au XIV e Congrès national du Parti.

Photo : VNA/CVN

La réunion a également examiné un projet de rapport sur la mise en œuvre du règlement intérieur du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti du XIIIe mandat.

Après avoir écouté les commentaires des membres du Comité directeur et des autres délégués, Trân Câm Tu a salué les projets de rapport, qui ont permis une évaluation complète des réalisations, notamment des nouveaux développements.

Il a demandé aux équipes éditoriales d'intégrer pleinement les commentaires des membres du Comité directeur et des agences et unités participantes afin de finaliser rapidement les projets à soumettre au Politburo pour examen avant le 14e plénum du Comité central du Parti.

VNA/CVN