|Vue d’ensemble de la réunion, à Hanoi, le 23 octobre.
|Photo : VNA/CVN
La réunion a également examiné un projet de rapport sur la mise en œuvre du règlement intérieur du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti du XIIIe mandat.
Après avoir écouté les commentaires des membres du Comité directeur et des autres délégués, Trân Câm Tu a salué les projets de rapport, qui ont permis une évaluation complète des réalisations, notamment des nouveaux développements.
Il a demandé aux équipes éditoriales d'intégrer pleinement les commentaires des membres du Comité directeur et des agences et unités participantes afin de finaliser rapidement les projets à soumettre au Politburo pour examen avant le 14e plénum du Comité central du Parti.
VNA/CVN