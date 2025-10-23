Le Vietnam réaffirme son engagement humanitaire à la 151e Assemblée de l'UIP à Genève

Le Vietnam a réaffirmé son attachement profond aux valeurs humanitaires et aux droits de l'homme lors de la 151ᵉ Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-151), tenue à Genève du 19 au 23 octobre.

>> UIP-150, Ouzbékistan, Arménie : la tournée d’importance du législateur suprême

>> Le président de l'AN assiste à la cérémonie d’ouverture de l’UIP-150

>> Le Vietnam appelle à unir les efforts pour bâtir un monde durable à l’UIP-150

Photo : VNA/CVN

Conduite par Lê Tân Toi, président de la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures de l’Assemblée nationale, la délégation vietnamienne participe activement à l’UIP-151 et aux réunions connexes.

Lors de la session plénière, Lê Tân Toi a souligné la complexité des défis mondiaux actuels, affirmant que la protection des normes humanitaires équivaut à la sauvegarde de la dignité et des valeurs fondamentales de l’être humain.

L’esprit humanitaire, profondément enraciné dans la tradition vietnamienne, reste une priorité dans les politiques et les orientations de développement du Vietnam, qui place l’être humain au cœur de sa stratégie, a-t-il déclaré.

Afin de renforcer l’action humanitaire en période de crise, la délégation vietnamienne a présenté plusieurs propositions concrètes. Elle a appelé les parlements à perfectionner leur cadre juridique national pour la protection des personnes en situation d’urgence et à garantir l’accès à l’aide humanitaire.

Elle a également souligné la nécessité d’allouer des ressources de manière satisfaisante aux programmes de secours et de reconstruction post-catastrophe, tout en encourageant la participation des organisations sociales, des entreprises et des communautés locales.

Par ailleurs, le renforcement du contrôle de la mise en œuvre des engagements humanitaires internationaux a été jugé essentiel. Enfin, la délégation a plaidé pour une coopération interparlementaire accrue, favorisant le dialogue et l’échange d’expériences afin d’améliorer l’efficacité des actions humanitaires transfrontalières.

Photo : VNA/CVN

Les interventions de la délégation vietnamienne lors des réunions de la Commission sur la paix et la sécurité internationales et de la Commission sur le développement durable ont été particulièrement remarquées et saluées par les autres délégations.

Dans le cadre de la Conférence de l’Association des secrétaires généraux des Parlements (ASGP), organisée parallèlement à l’UIP-151, Lê Thu Hà, vice-présidente du Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam, a été élue le 21 octobre au Comité exécutif de l’ASGP pour le mandat 2025-2028, recueillant le plus grand nombre de voix parmi les candidats.

Cette élection marque une étape importante pour l’Assemblée nationale du Vietnam, dont un représentant accède pour la première fois à la direction de l’ASGP. Elle témoigne de l’intégration parlementaire internationale active et proactive du Vietnam, ainsi que de la confiance et de la haute estime dont il bénéficie au sein de la communauté parlementaire mondiale.

VNA/CVN