Réunion de la Commission centrale de contrôle du Parti

La réunion visait à discuter des méfaits commis par certains collectifs et individus dans les provinces septentrionales de Tuyên Quang et de Phu Tho.

La Commission a constaté que le Comité populaire provincial de Tuyên Quang, en violation du principe de centralisme démocratique et des règles de fonctionnement, avait manqué du sens de responsabilité et avait relâché la direction et les directives, ce qui a permis au Comité populaire provincial et à de nombreux collectifs et individus de violer gravement les règlements du Parti et la loi de l'État lors de la mise en œuvre du lot d'appel d'offres 26 du projet d'autoroute Tuyên Quang - Phu Tho (réalisé par le Groupe Thuân An JSC).

Certains responsables et membres du Parti, dont des responsables clés de la province, ont violé les règlements du Parti et la loi de l'État sur la prévention et le contrôle de la corruption et des comportements négatifs, ainsi que les règles sur les actes interdits aux membres du Parti et sur la responsabilité de donner l'exemple.

Lors de cette réunion, la Commission a décidé de destituer Trân Viêt Cuong, secrétaire adjoint du Comité du Parti, président du Comité populaire de la ville de Tuyên Quang, ancien secrétaire de la cellule du Parti et directeur du Comité de gestion des projets d'investissement et de construction des ouvrages de transport de la province de Tuyên Quang, de tous ses postes au sein du Parti.

Elle a décidé de donner des avertissements à la cellule du Parti du Comité de gestion des projets d'investissement et de construction des ouvrages de transport de la province de Tuyên Quang pour le mandat 2020-2025, et à Ha Van Sang, directeur adjoint dudit Comité.

Elle a également décidé de donner des blâmes au Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial de Tuyên Quang pour les mandats 2016-2021 et 2021-2026, ainsi qu'à Ha Quoc Dung, secretaire adjoint du Comité du Parti et directeur adjoint du Département provincial de la construction.

Elle a décidé d'imposer des sanctions disciplinaires à certaines organisations du Parti et à des membres du Parti concernés. La Commission de contrôle central a proposé aux autorités compétentes d'examiner et d'imposer des sanctions disciplinaires à la permanence du Comité provincial du Parti de Tuyên Quang pour le mandat 2020-2025 et Chau Van Lam, ancien membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti.

La Commission a demandé à la permanence du Comité provincial du Parti de Tuyên Quang de superviser l'examen et la responsabilité des organisations du Parti et des membres du Parti concernés, conformément aux conclusions de la Commission centrale de contrôle; de remédier rapidement aux violations et aux insuffisances signalées.

En enquêtant sur les irrégularités commises au sein de l'organisation du Parti de la province de Phu Tho, la commission a constaté que la permanence du Comité provincial du Parti pour le mandat 2010-2015 et le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial pour le mandat 2011-2016 avaient violé le principe de centralisme démocratique et les règles de fonctionnement, manqué de sens des responsabilités et relâché le leadership, ce qui a permis au Comité populaire provincial et à de nombreux collectifs et individus de violer gravement les règlements du Parti et la loi de l'État dans la mise en œuvre de certains projets et appels d'offres du Groupe Phuc Son JSC.

La Commission central de contrôle du Parti a demandé de donner des avertissements au Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial de Phu Tho pour le mandat 2011-2016, et d'appliquer des mesures disciplinaires à l'encontre de Ngo Duc Vuong, ancien membre du Comité central du Parti, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, de Nguyên Doan Khanh, ancien membre du Comité central du Parti, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire de la délégation du Parti et ancien président du Conseil populaire provincial, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et ancien président du Comité populaire provincial et de Luu Quang Huy, membre du Comité provincial du Parti et secrétaire du Comité du Parti du district de Ha Hoa ; ainsi que d'autres organisations et membres du Parti.

Lors de la réunion, la Commission a également discuté des actes répréhensibles de la délégation du Parti de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam et de plusieurs autres questions importantes.

