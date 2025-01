La Citadelle de Huê : un voyage au cœur de l’histoire du Vietnam

Huê fut la capitale de neuf seigneurs Nguyên du Đàng Trong (Cochinchine) pendant près de 400 ans (1558-1945), fief de la dynastie Tây Son (1778-1802) et plus tard, la capitale d’un pays unifié sous les 13 rois Nguyên (1802-1945).

Aujourd’hui, l’ancienne capitale préserve un patrimoine culturel riche, tant matériel qu’immatériel, symbolisant l’intellect et l’âme du peuple vietnamien.

Au fil des siècles, Huê a vu affluer les trésors culturels du pays, contribuant à forger une identité forte, en harmonie avec un paysage naturel exceptionnel, riche en montagnes et en rivières pittoresques. Ce patrimoine culturel, à la fois matériel et spirituel, incarne l’essence même de la nation vietnamienne, faisant de ce lieu un espace culturel unique au Vietnam et à l’échelle mondiale.

Actuellement, l’ancienne Citadelle impériale de Huê figure sur la liste des monuments nationaux d’importance spéciale. Le 11 décembre 1993, le complexe des monuments de Huê a été inscrit au patrimoine culturel mondial par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), soulignant ainsi son importance et sa valeur universelle.

