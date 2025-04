L’ASEAN appelée à rester unie, calme et résiliente dans sa coopération avec les États-Unis

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) doit rester unie, calme et résiliente dans sa coopération avec les États-Unis, a recommandé le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, lors de la réunion spéciale en ligne des ministres de l’Économie de l’ASEAN sur la nouvelle politique tarifaire américaine, qui s’est tenue le 10 avril.

Partageant la position du Vietnam sur cette politique tarifaire réciproque, Nguyên Hông Diên a déclaré que son pays avait pris l’initiative d’échanger des points de vue et d’engager des dialogues et des négociations avec les États-Unis.

Le Vietnam soutient l’approche globale, flexible et pragmatique de l’ASEAN visant à renforcer la résilience économique et à promouvoir la diversification des chaînes d’approvisionnement grâce à une utilisation efficace des accords de libre-échange (ALE), a-t-il affirmé.

Le ministre vietnamien a suggéré que l’ASEAN accorde la priorité à la promotion de la coopération avec ses partenaires extérieurs en général, et les États-Unis en particulier, dans les domaines d’intérêt commun afin de mettre en œuvre ses objectifs de développement à long terme et de renforcer sa position dans le nouveau contexte mondial.

Par ailleurs, il a salué et exprimé son soutien au contenu de la déclaration conjointe publiée par le Vietnam et les autres États membres de l’ASEAN, soulignant qu’elle reflète l’unité et le rôle proactif de l’ASEAN dans un environnement commercial mondial complexe et imprévisible.

Dans la déclaration conjointe, les ministres de l’Économie de l’ASEAN ont réaffirmé le partenariat solide et durable entre l’ASEAN et les États-Unis. En tant que partenaire stratégique global de l’ASEAN, les États-Unis jouent depuis plus de quatre décennies un rôle important dans la promotion d’une architecture régionale centrée sur l’ASEAN, qui favorise la paix, la stabilité, la croissance économique, l’investissement et le commerce dans la région, au bénéfice des deux parties. En 2024, l’ASEAN était le cinquième partenaire commercial des États-Unis, tandis que ces derniers étaient la première source d’IDE et le deuxième partenaire commercial du bloc.

Ils ont appelé les États-Unis à engager un dialogue franc et constructif pour répondre aux préoccupations commerciales, affirmant qu’une communication et une collaboration ouvertes seront essentielles pour garantir une relation équilibrée et durable. Dans cet esprit, l’ASEAN s’est engagée à n’imposer aucune mesure de rétorsion en réponse aux droits de douane américains.

Les États membres de l’ASEAN restent déterminés à préserver leurs intérêts économiques et à entretenir des relations commerciales solides et mutuellement bénéfiques avec les États-Unis, ont-ils déclaré, réaffirmant leur volonté de collaborer avec ce pays dans le cadre de l’Accord-cadre ASEAN - États-Unis sur le commerce et l’investissement (TIFA) et du Plan de travail pour l’engagement économique élargi (E3), afin de rechercher des solutions mutuellement acceptables sur les questions d’intérêt commun. Il s’agit notamment de faciliter les échanges et les investissements bilatéraux, de renforcer les partenariats commerciaux stratégiques et d’améliorer la connectivité et la résilience des chaînes d’approvisionnement grâce aux technologies numériques et à l’innovation, susceptibles de favoriser une coopération régionale plus étroite.

Le ministre a également réaffirmé son soutien à un système commercial multilatéral prévisible, transparent, libre, équitable, inclusif, durable et fondé sur des règles, avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Lors de la réunion, les participants sont également parvenus à un consensus sur plusieurs points clés, notamment la création d’un groupe de travail géo-économique de l’ASEAN chargé d’évaluer l’impact des politiques douanières américaines et de formuler des recommandations opportunes pour soutenir les efforts du groupement visant à répondre aux préoccupations mutuelles et à explorer les opportunités de coopération dans les nouveaux domaines d’intérêt commun.

