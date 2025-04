L'ASEAN et le Royaume-Uni souhaitent renforcer leur coopération multiforme

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Dô Hùng Viêt, et Owen Jenkins, directeur général pour l'Indo-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au ministère des AE, du Commonwealth et du Développement (FCDO) du Royaume-Uni, ont coprésidé la 4 e réunion des hauts fonctionnaires ASEAN - Royaume-Uni (AUKSOM) à Dà Nang (Centre), le 10 avril.

Photo : VNA/CVN

Owen Jenkins, qui est également responsable de la réunion des hauts fonctionnaires ASEAN - Royaume-Uni, a affirmé l'engagement fort et la priorité du Royaume-Uni envers l'ASEAN et la région indo-pacifique, soulignant que le Royaume-Uni soutient le rôle central de l'ASEAN et se tient prêt à l'aider à mettre en œuvre la Vision communautaire de l'ASEAN 2045 et ses stratégies en matière de politique, de sécurité, d'économie, de culture, de société et de connectivité.

Il a proposé d'élargir les domaines, les mécanismes et les niveaux de coopération afin de permettre au Royaume-Uni de s'engager plus profondément dans la coopération régionale, se positionnant ainsi comme un partenaire fiable et cohérent du bloc.

En tant que coordinateur des relations de dialogue, Dô Hùng Viêt, qui est également chef de la délégation vietnamienne à la Réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN (SOM), a hautement apprécié le rôle du Royaume-Uni, membre du G7 et du G20, dans la coopération régionale.

Il a suggéré des domaines clés pour la coopération future entre les deux parties, notamment la promotion du commerce, de l'investissement, de la transformation numérique, des énergies renouvelables, de la connectivité et de la connectivité énergétique, affirmant que l'ASEAN coopérerait étroitement avec le Royaume-Uni à l'élaboration de documents qui guideront la coopération entre les deux parties à l'avenir.

Le responsable vietnamien a également appelé le Royaume-Uni à soutenir les initiatives proposées par le Vietnam en sa qualité de président du groupe de travail de l'Initiative pour l'intégration de l'ASEAN (IAI) afin de mettre en œuvre le plan de travail de l'IAI pour la période 2021-2025 et le nouveau plan de travail 2026-2030.

Les délégués ont souligné les progrès impressionnants du partenariat de dialogue ASEAN - Royaume-Uni au cours des quatre dernières années, soulignant que le Royaume-Uni s'est avéré être l'un des principaux partenaires dynamiques de l'ASEAN, avec une série de projets, de programmes et de plans de coopération ayant déjà produit des résultats positifs.

Ils ont souligné la nécessité pour les deux parties de renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'accès aux marchés, de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, du développement des entreprises, de l'éducation, de la santé, et de se développer dans de nouveaux domaines tels que l'innovation, la transformation numérique et la transition écologique.

Photo : VNA/CVN

Les pays ont également convenu d'élargir leur coopération pour relever les nouveaux défis sécuritaires non traditionnels, tels que la fraude en ligne, les jeux d'argent en ligne et le blanchiment d'argent.

Les pays de l'ASEAN ont exhorté le Royaume-Uni à poursuivre le renforcement de la coopération maritime et à soutenir l'ASEAN dans le respect de ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique, de transition énergétique, de développement vert et durable, de réduction des écarts de développement et de promotion du développement sous-régional.

En ce qui concerne les questions internationales et régionales d'intérêt commun, les pays se sont engagés à œuvrer ensemble pour promouvoir un système commercial multilatéral transparent, fiable, prévisible et fondé sur des règles.

Le même après-midi, le Vietnam et le Royaume-Uni ont coprésidé le Dialogue ASEAN - Royaume-Uni sur la connectivité, axé sur deux domaines principaux : les services financiers et l'économie créative. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre de la Déclaration commune des ministres des Affaires étrangères ASEAN - Royaume-Uni sur la connectivité, adoptée en 2024.

Ce dialogue était le point final d'une série d'activités de l'ASEAN organisées par le Vietnam du 8 au 10 avril à Dà Nang.

VNA/CVN