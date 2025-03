ASEAN : Réunion d’urgence sur les secours après le séisme au Myanmar et en Thaïlande

Le matin du 30 mars, à l'initiative de la Malaisie, qui assume la présidence de l'ASEAN en 2025, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont tenu une réunion d'urgence en ligne pour discuter des efforts de secours et de redressement suite au séisme du 28 mars au Myanmar et en Thaïlande.

Photo : BNG/CVN

Ont participé à la réunion les ministres des Affaires étrangères et les représentants des pays membres de l'ASEAN, le ministre des Affaires étrangères du Timor-Leste, le secrétaire général de l'ASEAN ainsi que le directeur exécutif du Centre de coordination de l'ASEAN pour l'aide humanitaire (Centre AHA).

Représentant le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hùng Viêt, chef de la délégation des hauts officiels du Vietnam pour les affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN-Vietnam), a pris part à la réunion.

Exprimant leurs sincères condoléances au Myanmar et à la Thaïlande, les pays membres de l'ASEAN ont affirmé leur solidarité et leur engagement à se tenir aux côtés des deux pays pour surmonter les conséquences du désastre, atténuer les pertes et contribuer à la relance.

Ils ont convenu d'activer les mécanismes d'intervention d'urgence de l'ASEAN et d'appeler à une mobilisation des ressources et de l'aide internationale.Le secrétaire général de l'ASEAN et le directeur exécutif du Centre AHA ont indiqué qu'immédiatement après le séisme, l'ASEAN avait activé plusieurs mécanismes de soutien d'urgence, déployé une équipe d'experts au Myanmar pour évaluer directement la situation et préparé l'envoi d'articles de secours essentiels à partir des stocks régionaux.

À cette occasion, plusieurs pays de l'ASEAN ont appelé les parties au Myanmar à cesser les violences et à faciliter les opérations de secours, notamment en garantissant un accès humanitaire sûr aux zones sinistrées, posant ainsi les bases d'un dialogue, d'une réconciliation nationale et d'une relance durable.

Le Vietnam fournit une aide immédiate

Photo : QDND/CVN

Lors de la réunion, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a présenté les condoléances du gouvernement et du peuple vietnamiens à la Thaïlande et au Myanmar, réaffirmant la solidarité du Vietnam dans cette période difficile. Le Vietnam s'est engagé à fournir une aide immédiate, notamment des biens de première nécessité, et à déployer plus de 100 membres du ministère de la Défense et du ministère de la Police au Myanmar pour participer aux opérations de secours dès le 30 mars.

Concernant le rôle de l'ASEAN, le vice-ministre a souligné que l'Association devait affirmer son rôle central dans la coordination des efforts régionaux, surtout en période de crise. Il a également appelé les parties concernées au Myanmar à assumer leur responsabilité afin de garantir que l'aide humanitaire soit acheminée sans entrave et en toute sécurité à toutes les personnes affectées. Il a ajouté que cette crise pourrait également être une opportunité pour mettre fin aux violences, surmonter les différends et unir les efforts dans les secours, la reconstruction et la réconciliation, afin de ramener la paix, la stabilité et le développement au peuple du Myanmar.

