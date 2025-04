La Malaisie appelle à un accord de l'ASEAN sur les négociations tarifaires américaines

Photo : bernama/CVN

Lors d'une réunion le 7 avril, il a exhorté les membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à ne pas sous-estimer la question, notamment dans le contexte actuel d'incertitudes économiques et politiques mondiales.

Anwar Ibrahim a qualifié la méthode américaine de détermination des tarifs douaniers d'imparfaite et fondée sur des arguments fragiles. Il a toutefois souligné que la Malaisie avait opté pour une approche modérée, car des discussions restent possibles et il est nécessaire d'aborder en détail certaines exceptions.

Anwar a souligné la force de l'ASEAN en tant que bloc comptant 640 millions d'habitants et une économie parmi les plus performantes au monde, soulignant la croissance et la stabilité de la région. Il a souligné l'importance pour l'ASEAN de présenter une position unifiée afin de consolider les bases des négociations à venir, et a révélé avoir déjà discuté de la question avec ses homologues de l'ASEAN.

Les nouveaux droits de douane américains, annoncés par le président Trump le 2 avril, ont eu des répercussions importantes sur plusieurs pays de l'ASEAN, le Cambodge, le Laos et le Vietnam étant les plus durement touchés.

VNA/CVN