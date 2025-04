L'ASEAN et la Nouvelle-Zélande promeuvent leur coopération

>> Célébration des 50 ans de partenariat ASEAN - Nouvelle-Zélande : dévoilement du logo officiel

S'exprimant lors du séminaire, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dô Hùng Viêt, a affirmé que les relations de longue date entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Nouvelle-Zélande sont fondées sur la confiance, le respect mutuels et les valeurs partagées pour une région pacifique, stable et prospère.

Dans le contexte d’une situation régionale en évolution rapide, ce séminaire est non seulement une occasion de passer en revue les résultats obtenus, mais aussi pour le bloc régional et Wellington d'identifier les étapes d'un développement substantiel, de construire une coopération dynamique et mutuellement bénéfique et de s'adapter rapidement aux exigences actuelles, a-t-il souligné.

Les participants ont apprécié les contributions des relations de dialogue ASEAN - Nouvelle-Zélande à la coopération et au développement régionaux au cours des 50 dernières années, en particulier les résultats remarquables dans de nombreux domaines, tels que la sécurité et la défense, la facilitation du commerce et de l’investissement, l’éducation, l’agriculture et les secours en cas de catastrophe…

Ils ont estimé que les parties disposent encore de nombreux potentiels et opportunités de collaboration, notamment grâce à leurs atouts complémentaires.

Avec un total de 700 millions d'habitants, l'ASEAN et la Nouvelle-Zélande devraient donner la priorité à la promotion de la coopération économique, notamment en utilisant efficacement les mécanismes et cadres de collaboration commerciale existants, tels que l'Accord de libre-échange ASEAN - Australie - Nouvelle-Zélande (AANZFTA) et l'Accord de partenariat économique global régional (RCEP), entre autres.

Les délégués ont également affirmé la nécessité de renforcer la coopération dans la transformation verte, la transition numérique, le développement durable, l’agriculture intelligente, l’adaptation au climat, les technologies spatiales, le tourisme, ainsi que les échanges entre les peuples et le développement de ressources humaines de haute qualité.

Les deux parties ont convenu qu’en plus d’élargir les domaines de coopération, l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande devraient diversifier les formes et les méthodes de coopération, créer des programmes et des initiatives à long terme, investir des ressources dans le développement des capacités et échanger des expériences et des connaissances.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dô Hùng Viêt, a également présidé deux réunions de coordination pour finaliser les détails entourant le 32e dialogue des hauts fonctionnaires ASEAN - Nouvelle-Zélande, le 9 avril.

Le diplomate vietnamien a en outre tenu des réunions bilatérales avec des représentants de la Malaisie et de l'Indonésie pour échanger des idées sur des questions d'intérêt commun et coordonner les positions au sein du bloc régional.

