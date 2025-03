L’ASEAN et la Chine coopèrent sur l’exploitation minière durable

S’exprimant lors de l’événement, le directeur adjoint du département des ressources naturelles de la province chinoise du Guangxi, Li Xiudan, a souligné l’importance d’aligner les activités minières sur la protection de l’environnement et l’action climatique, contribuant ainsi à l’Agenda 2030 pour le développement durable.

Le Vietnam a souligné la mise en œuvre réussie du Plan d’action de coopération minière de l’ASEAN (AMCAP) 2020-2025 et a réaffirmé son engagement en faveur de pratiques minières responsables.

Le directeur adjoint du Département vietnamien de géologie et de minéraux, Trân My Dung, a proposé une coopération technique plus approfondie, notamment le partage des connaissances, le transfert de technologie et l’harmonisation des politiques dans le cadre international.

Il a souligné les efforts du Vietnam pour réglementer et développer son secteur minier, notamment grâce à la nouvelle loi sur la géologie et les minéraux.

Les délégués de l’ASEAN et de la Chine ont également discuté des opportunités d’investissement et des stratégies pour une exploitation minière respectueuse de l’environnement.

La réunion comprenait un forum des affaires Vietnam-Chine, favorisant davantage la collaboration entre les entreprises du secteur.

VNA/CVN