L'ASEAN accompagne le Myanmar et la Thaïlande dans la gestion des conséquences du séisme

En tant que présidente de l'ASEAN pour 2025, la Malaisie a convoqué le 30 mars la réunion d'urgence spéciale des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN en réponse au puissant séisme qui a secoué le Myanmar et la Thaïlande.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad Hasan, a présidé la réunion en ligne, à laquelle ont assisté les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ou leurs représentants. Étaient également présents le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, et le ministre des Affaires étrangères du Timor-Leste, qui y participait en tant qu'observateur.

Dans un communiqué, le ministère malaisien des Affaires étrangères a déclaré que la réunion reflétait l'unité et la solidarité de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Les ministres des Affaires étrangères ont réitéré leurs sincères condoléances et leur sympathie au Myanmar et à la Thaïlande, en particulier aux victimes, à leurs familles et à toutes les autres personnes touchées par la tragédie.

Ils ont réaffirmé leur soutien et leur solidarité indéfectibles aux deux pays, soulignant que la famille de l'ASEAN soutient résolument le Myanmar et la Thaïlande dans leurs efforts pour faire face aux conséquences du séisme.

Par ailleurs, ils ont convenu que les ministres des Affaires étrangères de Thaïlande et de Malaisie effectueraient une visite humanitaire au Myanmar le 5 avril.

Selon le communiqué, l'ASEAN poursuivra la mobilisation de l'aide humanitaire, coordonnée par le Centre de coordination de l'ASEAN pour l'aide humanitaire et la gestion des catastrophes (AHA), avec des mises à jour régulières du Secrétaire général de l'ASEAN. Cette tragédie met en évidence l'urgence d'améliorer la préparation et la résilience régionales aux catastrophes.

Le directeur exécutif adjoint du Centre AHA, Krishna Putra Tanaja, a informé les participants des efforts de l'ASEAN ainsi que de l'évolution de la situation sur le terrain après le séisme. Par ailleurs, le Myanmar et la Thaïlande ont exprimé leur profonde gratitude aux autres États membres de l'ASEAN pour leur solidarité indéfectible, leur compassion et leur assistance proactive dans les opérations urgentes de recherche et de sauvetage.

