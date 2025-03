Parc du patrimoine de l'ASEAN : initiative pour la conservation du riche patrimoine naturel de la région

Le Parc du patrimoine de l'ASEAN ( ASEAN Heritage Parks - AHP) est l'une des initiatives de coopération environnementale de l'ASEAN, mise en œuvre sur la base de la Déclaration sur les parcs du patrimoine des ministres de l'Environnement de l'ASEAN depuis 2003, dans le but de conserver de manière globale les écosystèmes importants, uniques et spéciaux de la région d'Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Les AHP sont définis comme des "aires protégées de grande importance pour la conservation, préservant un spectre complet d’écosystèmes représentatifs de la région ASEAN". Ces aires sont créées pour accroître la sensibilisation, la fierté, l’appréciation, la jouissance et la conservation du riche patrimoine naturel de l’ASEAN, grâce à un réseau régional d’aires protégées représentatives et pour favoriser une collaboration plus étroite entre les États membres de l'ASEAN afin de préserver leur patrimoine naturel commun.

Le Vietnam compte 12 AHP, soit le plus grand nombre d’AHP en Asie du Sud-Est : les Parcs nationaux de Hoàng Liên (Lào Cai, Lai Châu), de Ba Bê (Bac Kan), de Vu Quang (Hà Tinh), de Bai Tu Long (Quang Ninh), de Chu Mom Ray (Kon Tum), de Kon Ka Kinh (Gia Lai), d’U Minh Thuong (Kiên Giang), de Bidoup-Nui Bà (Lâm Dông), de Lo Go-Xa Mat (Tây Ninh), de Côn Dao (Bà Ria-Vung Tàu), de Bach Ma (Huê) et la Réserve naturelle de Ngoc Linh (Kon Tum).

L’AHP s’est fixé trois objectifs principaux. Premièrement, il vise à établir des accords entre les parcs et leurs parties prenantes afin de prioriser et de protéger les zones les plus menacées pour la biodiversité. Deuxièmement, le programme cherche à renforcer les capacités des agences de gestion des parcs à sensibiliser à la conservation et à impliquer les communautés locales. Cela comprend la formation, la facilitation du réseautage et la promotion de l’échange de connaissances et de bonnes pratiques. Enfin, il vise à accroître l’implication des communautés locales dans la gestion et la protection de ces parcs.

Photo : VNA/CVN

Pour atteindre ces objectifs, les AHP du Vietnam élaborent des plans de gestion complets et adoptent des pratiques de gestion forestière durable. Les parcs se concentrent également sur le renforcement des capacités des équipes de gestion et des parties prenantes, notamment en mettant en œuvre des systèmes de suivi et d’évaluation, en renforçant la participation communautaire et en garantissant un soutien financier durable aux parcs.

En 2025, le Vietnam, actuellement en tête de l’Asie du Sud-Est en termes de nombre d’AHP, vise à obtenir la reconnaissance de trois autres AHP. Cette année, le nouveau ministère de l’Agriculture et de l’Environnement va publier une circulaire sur l’inventaire et le suivi de la biodiversité, ainsi que des directives techniques pour les localités et les parcs nationaux.

Il travaille également à l’établissement de critères de gestion environnementale, à la création d’un réseau d'AHP au Vietnam et à la facilitation des échanges d’experts afin d’évaluer l’efficacité de la gestion des parcs.

VNA/CVN