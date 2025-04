Vers de nouveaux sommets stratégiques dans les relations ASEAN - Nouvelle-Zélande

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dô Hùng Viêt, chef de la délégation des hauts officiels du Vietnam pour les affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN Vietnam), a coprésidé le Dialogue avec Grahame Morton, vice-ministre des Affaires étrangères et chef SOM Nouvelle-Zélande. Ont participé à ce Dialogue des représentants des pays membres de l’ASEAN, du Timor-Leste, ainsi que le secrétaire général adjoint de l’ASEAN.

Au nom des pays de l’ASEAN, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a souligné le rôle important de la Nouvelle-Zélande, l’un des premiers partenaires de l’ASEAN.

Dans un contexte régional et mondial marqué par de nombreuses complexités, défis et une intensification de la concurrence stratégique, le vice-ministre a estimé que les liens étroits et profonds entre l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande jouent un rôle croissant dans le renforcement des processus de coopération régionale, en particulier pour maintenir un système commercial international ouvert, libre, équitable et fondé sur des règles. À l’approche du 50ᵉ anniversaire des relations de dialogue ASEAN - Nouvelle-Zélande (1975–2025), c’est un moment opportun pour les deux parties d’échanger et de proposer des orientations stratégiques à long terme afin de porter leurs relations à une nouvelle hauteur.

Le vice-ministre néo-zélandais Grahame Morton a affirmé que l’ASEAN et les pays d’Asie du Sud-Est sont une priorité majeure de la politique étrangère de son pays. La Nouvelle-Zélande a réitéré son soutien au rôle central de l’ASEAN, son appui à la construction de la Communauté de l’ASEAN, et exprimé le souhait de renforcer ses liens avec l’ASEAN tant au niveau régional que bilatéral.

Partageant la priorité accordée aux citoyens dans leurs relations, l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande ont convenu d’intensifier leur coopération pour assurer la sécurité et le bien-être de leurs populations, notamment à travers des actions face au changement climatique, la cybersécurité, la sécurité alimentaire, la gestion des risques de catastrophes…

Photo : VNA/CVN

La Nouvelle-Zélande s’est engagée à poursuivre ses projets de renforcement des capacités destinés aux jeunes leaders, aux jeunes entrepreneurs et aux décideurs politiques en matière de défense de l’ASEAN ; à octroyer des bourses aux élèves et étudiants des pays de l’ASEAN et du Timor-Leste pour étudier en Nouvelle-Zélande ; et à soutenir des projets renforçant le rôle des femmes de l’ASEAN dans l’adaptation au changement climatique…

Les pays ont réaffirmé leur volonté de maintenir une coordination et une coopération étroites, d’échanger et de proposer des orientations de coopération et de développement plus ambitieuses pour les relations ASEAN - Nouvelle-Zélande, en particulier en 2025.

Les deux parties sont également convenues d’aligner l’élaboration des grands documents d’orientation de la coopération ASEAN - Nouvelle-Zélande, tels que la Vision commune et le Plan d’action pour la période 2026-2030, sur les priorités, les stratégies et les orientations de développement à long terme de l’ASEAN.

VNA/CVN