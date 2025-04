La Malaisie convoque une réunion spéciale de l’ASEAN sur les tarifs américains

Photo : CTV/CVN

Dans son dernier communiqué, le ministère de l’Investissement, du Commerce et de l’Industrie (MITI) a indiqué que la réunion porterait sur les implications plus larges des mesures tarifaires américaines sur le commerce régional et les flux d’investissement, la stabilité macroéconomique et la réponse coordonnée de l’ASEAN pour défendre les intérêts économiques de la région et son engagement de longue date en faveur d’un système commercial ouvert, équitable et fondé sur des règles.

Les dirigeants de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) se réuniront également pour discuter des solutions proposées par les États membres afin de gérer et d’atténuer les perturbations potentielles du commerce régional, des réseaux de chaînes d’approvisionnement et des investissements transfrontaliers, a indiqué le MITI.

Il s’agit de garantir que l’ASEAN demeure une plateforme stable, compétitive et attractive pour le commerce et l’investissement mondiaux.

Les pays indochinois membres du bloc régional ont été les plus durement touchés par les droits de douane, le Cambodge étant frappé de droits de base et de réciprocité totalisant 49%, suivi par Laos (48%), du Vietnam (46%) et du Myanmar (44%). Pendant ce temps, la Thaïlande a été frappée par des droits de douane de 36%, l’Indonésie de 32%, Brunei et la Malaisie de 24%, les Philippines de 17%, et Singapour, d’un droit de base de 10%.

VNA/CVN