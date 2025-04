Ouverture de l'événement "Meet ASEAN in Dà Nang" 2025

L'événement "Meet ASEAN in Dà Nang" 2025 s'est ouvert dans la ville centrale de Dà Nang le 9 avril. Il vise à renforcer la connectivité et à élargir le réseau de relations de coopération avec diverses localités et partenaires de la région ASEAN.

L'événement a réuni des représentants du ministère vietnamien des Affaires étrangères, des dirigeants de la ville, des ambassadeurs, des consuls généraux, des hauts fonctionnaires, des entreprises et des organisations de dix pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de leurs partenaires.

Dans son discours d'ouverture, le président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Lê Trung Chinh, a déclaré que cet événement constituait un événement diplomatique majeur célébrant le 30e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN (1995-2025) et faisant suite à la 32e réunion des hauts fonctionnaires ASEAN - Nouvelle-Zélande et à la 4e réunion des hauts fonctionnaires ASEAN - Royaume-Uni à Dà Nang.

Depuis trois décennies, le Vietnam contribue de manière significative au renforcement de la solidarité et du développement au sein de la communauté de l'ASEAN. Les relations entre le Vietnam et l'ASEAN entrent dans une période de forte croissance, marquée par une confiance politique accrue, une coopération socio-économique accrue et une connectivité régionale plus étroite, a-t-il déclaré.

Lê Trung Chinh a souligné que Dà Nang a établi des relations d'amitié et de coopération avec 50 localités à travers le monde, dont neuf au Laos, au Cambodge et en Thaïlande, pays membres de l'ASEAN. La ville est également une destination attractive pour les entreprises de l'ASEAN, notamment dans les secteurs de l'immobilier, de l'industrie manufacturière, du commerce et de l'éducation. Elle a été pionnière dans l'élaboration d'un plan d'intégration et de coopération internationales jusqu'en 2030.

Le responsable a déclaré qu'outre la mise en œuvre de politiques et d'incitations spécifiques définies par le gouvernement, Dà Nang vise à créer une zone de libre-échange et à devenir un centre financier régional, en se concentrant sur des domaines stratégiques tels que les sciences et technologies, l'innovation, les infrastructures numériques, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle.

Saluant l'initiative du Comité populaire municipal d'organiser cet événement, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dô Hùng Viêt, a affirmé que, dans un contexte mondial complexe, cette réunion revêtait une signification importante pour la recherche d'opportunités de coopération.

Elle a permis aux participants de partager leurs visions, leurs idées et leurs plans d'action, de collaborer pour le développement, de rechercher de nouvelles opportunités et de nouveaux partenaires, de renforcer leurs capacités de gouvernance, de favoriser les avancées scientifiques et technologiques, de promouvoir le commerce, d'attirer les investissements et d'élargir la coopération.

Dô Hùng Viêt a ajouté que cet événement constituait également une occasion importante pour Dà Nang de se promouvoir comme une destination idéale pour les investisseurs internationaux, notamment les pays et partenaires de l'ASEAN.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le Comité populaire municipal a fait un don de 10 000 dollars, tandis que l'Association du tourisme de Dà Nang a versé 75 millions de dôngs (plus de 2.880 dollars) pour aider la Birmanie à surmonter les conséquences du tremblement de terre du 28 mars.

"Meet ASEAN in Dà Nang" 2025 se déroulera jusqu'au 11 avril et proposera des activités clés telles que des séances de discussion visant à renforcer la coopération internationale, le commerce, l'investissement et le tourisme entre Dà Nang et les partenaires de l'ASEAN ; des rencontres bilatérales entre les dirigeants de la ville de Dà Nang et les ambassadeurs de Malaisie et de Thaïlande, le chargé d'affaires du Myanmar, ainsi que des organisations et des entreprises de l'ASEAN ; et des échanges culturels entre les pays de l'ASEAN.

