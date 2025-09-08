La Chine reste le premier partenaire commercial de l'ASEAN pendant 16 années consécutives

La Chine est restée le premier partenaire commercial de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) pendant 16 années consécutives, a annoncé lundi 8 septembre Yan Dong, vice-ministre chinois du Commerce.

Photo : secrétariat de l'ASEAN

Les échanges commerciaux entre la Chine et l'ASEAN ont atteint 597 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de cette année, soit une hausse de 8,2% en glissement annuel et représentant 16,7% du commerce extérieur total de la Chine pendant la même période, a déclaré M. Yan.

À la fin du mois de juillet, les investissements bilatéraux cumulés ont dépassé les 450 milliards de dollars, a-t-il précisé.

Parallèlement, les entreprises chinoises ont été actives en ce qui concerne la signature de contrats pour des projets d'infrastructure dans les pays de l'ASEAN, avec un chiffre d'affaires cumulé de 480 milliards de dollars à la fin du mois de juillet.

M. Yan s'est exprimé à l'occasion d'une conférence de presse sur la 22e édition de l'Exposition Chine - ASEAN. Prévu du 17 au 21 septembre, l'événement se tiendra à Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine.

Xinhua/VNA/CVN