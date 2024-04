La Malaisie poursuit une stratégie holistique pour stimuler les arrivées chinoises

Photo : AFP/VNA/CVN

L'approche comprend le déploiement de personnel professionnel chinois aux points d'entrée clés, la collaboration avec les compagnies aériennes pour proposer des vols directs depuis les villes chinoises secondaires et tertiaires, le coopération avec des établissements d'enseignement et le recours aux influenceurs chinois des médias sociaux, a déclaré le directeur général du tourisme en Malaisie, Manoharan Periasamy.

"Nous avons des compagnies aériennes locales qui opèrent depuis la Chine et nous travaillons également avec des transporteurs basés en Chine comme Loong Air, China Eastern et China Southern", a-t-il déclaré, ajoutant que son agence, qui relève du ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture, se coordonne avec ces compagnies aériennes pour garantir une expérience d'arrivée fluide aux touristes.

Des bureaux d'assistance dotés d'agents parlant chinois ont été créés pour aider les touristes avec les documents numériques et les procédures d'entrée, offrant ainsi une expérience d'arrivée accueillante et efficace, a déclaré Manoharan.

Les attractions uniques de la Malaisie, notamment ses plages immaculées, ses diverses options d'écotourisme et sa scène culinaire et commerciale dynamique, sont déjà bien connues en Chine. En plus de cela, Manoharan a souligné l'avantage supplémentaire de l'importante population ethnique chinoise de Malaisie.

Les ressortissants chinois peuvent facilement s'intégrer et se sentir chez eux lors de leur visite, renforçant ainsi l'attrait de la Malaisie, a-t-il ajouté.

Enfin, Manoharan a déclaré que son agence s'était associée à des influenceurs des médias sociaux en Chine pour présenter les attractions de la Malaisie. De nombreux influenceurs ont déjà été amenés en Malaisie lors de voyages pour leur offrir une expérience directe, a-t-il indiqué.

VNA/CVN