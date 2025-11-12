En Chine, les soldes de la Fête des célibataires perdent de leur charme

Refroidis par la conjoncture économique et saturés de promotions à répétition, les consommateurs chinois semblent lassés des soldes annuelles de la "Fête des célibataires", jadis événement commercial majeur.

Lancée en 2009 par le géant local du e-commerce Alibaba (qui possède en Chine la plateforme Taobao et à l'international AliExpress), elle est synonyme de rabais qui attirent les clients sur les principales plateformes de vente en ligne du pays.

Le nom de cette période de soldes tire son nom de la date (11/11), une succession de "1" symbole du célibat.

L'événement, qui se tenait auparavant uniquement le 11 novembre, commence désormais dès octobre et s'étale sur un mois.

La publication en grande pompe des chiffres de vente, par Alibaba et son principal rival chinois JD.com, qui allaient chaque année de record en record, a cédé la place ces dernières années à une communication bien plus discrète et beaucoup moins détaillée des deux plateformes.

JD.com s'est ainsi félicité le 12 novembre d'une hausse de "60% du nombre de commandes", mais sans préciser le montant total des achats.

"Les réductions ne sont plus aussi intéressantes", estime Zhang Jing, 29 ans, une habitante de Shanghai, qui dit n'avoir "rien acheté" cette année.

Elle dit être découragée par la complexité croissante des promotions, qui imposent souvent d'accumuler plusieurs coupons de réduction ou de combiner des achats dans un ordre précis pour bénéficier des meilleures remises.

Propriétaire d'une boutique de vêtements, Shi Xuebin, 42 ans, raconte avoir acheté un iPhone 17, mais seulement parce qu'elle voulait "de toute façon changer de téléphone".

Elle dit avoir beaucoup moins dépensé que l'an dernier et observer autour d'elle une tendance générale au resserrement des dépenses.

"La situation économique n'est pas terrible cette année, et les gens évitent d'acheter ce qui n'est pas absolument nécessaire", explique-t-elle.

Les autorités s'efforcent de stimuler la demande intérieure, dans un contexte de crise du secteur immobilier et de tensions commerciales avec les États-Unis.

"Pragmatique"

Le mois dernier, à l'issue d'une importante réunion consacrée à la planification, les dirigeants du Parti communiste chinois (PCC) ont appelé à "stimuler fortement la consommation" ces prochaines années.

Signe d'une demande morose, les prix à la consommation étaient en baisse en août et septembre sur un an, avant de repartir légèrement à la hausse en octobre, grâce à une semaine de congés nationaux qui a dopé les dépenses de voyage et de restauration.

Mais les analystes ne prévoient pas de bond de la consommation à court terme.

M. Zhu, un Shanghaïen de 30 ans, raconte que sa mère a profité de la Fête des célibataires pour faire des stocks de produits ménagers, comme de la lessive et du papier toilette.

Mais pour le reste, il explique que la famille privilégie les produits d'occasion, notamment pour les objets nécessaires à sa passion : la calligraphie.

"On est pragmatique. Si j'ai besoin de quelque chose, je l'achète. Sinon, peu importe le prix, je ne l'achèterai pas", dit-il.

