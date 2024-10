La capitale vietnamienne à travers les images

L'exposition "Hanoï en moi" célèbre les 70 ans de la libération de la capitale (10 octobre 1954) en présentant 80 clichés retraçant des moments historiques et de brillantes réalisations d'une métropole moderne à la riche culture et ouverte sur le monde.

Photo : Archives/CVN

La 19e exposition de photos "Hanoï en moi" est placée sous le thème "Hanoï en quête de percées". "Elle présente au public 80 clichés vivants reflétant des événements historiques, des jours mémorables et des acquis remarquables de la capitale 70 ans après sa libération", a partagé Nguyên Thành Loi, rédacteur en chef du journal Kinh tê & Đô thi (Économie & Urbanisme), un des organisateurs de la manifestation. L’occasion de s’associer à l’esprit de fierté et de patriotisme qui anime les habitants de la ville belle de ses traditions culturelles millénaires.

Trois parties

Divisée en trois sections, l’exposition guide les visiteurs à travers les moments clés de l’évolution de la ville.

La première partie, intitulée "Hanoï - Capitale héroïque", les replonge dans ses années historiques depuis sa libération le 10 octobre 1954 jusqu’en 1975, l’année de la réunification du pays. En ce jour historique, les photographes ont réussi à capturer les "Sourires de victoire", des instants poignants où des dizaines de milliers de Hanoïens ont accueilli les troupes victorieuses après des années de résistance.

Photo : Archives/CVN

La deuxième section, "Hanoï sur la voie du Renouveau", met en lumière les années de la période 1975-2008, avant son expansion administrative conformément à la Résolution N°15 de 2008 de la XIIe Assemblée nationale. Les images du meeting célébrant la libération du Sud et la réunification du pays tenu le 1er mai 1975 sur la place de la Révolution d’Août sont encore vivaces à travers les couleurs éclatantes et les visages souriants des habitants, capturés dans ces moments de joie. De même pour la scène paisible et pittoresque du lac Hoàn Kiêm en 1976, l’inauguration du train de réunification Nord-Sud à la gare de Hanoï la même année, ou des enfants visitant la maison sur pilotis de l’Oncle Hô au palais présidentiel en 1977… D’autres photos montrent une ville en pleine transformation, reflétant sa croissance socio-économique impressionnante.

Photo : CTV/CVN

La troisième partie, "Hanoï en percée aujourd’hui", offre une vision éblouissante d’une ville belle de ses traditions culturelles, civilisée, moderne et dynamique. Les rues animées, les infrastructures imposantes et les innovations technologiques révèlent une capitale en plein essor, devenue une destination touristique prisée et un centre d’innovation qui progresse à pas de géant. Ces photos rendent hommage à une Hanoï où tradition et modernité cohabitent de manière harmonieuse.

Photo : CTV/CVN

Nguyên Van Phúc, président du Club de photographie des personnes âgées de Hanoï, un autre organisateur de l’événement, a exprimé sa "fierté" devant cette collection "exceptionnelle". Il a souligné que ces œuvres avaient capturé fidèlement les réussites de Hanoï dans divers domaines tels que le développement économique, la gestion urbaine et la gouvernance politique. Il a ajouté que "l’exposition met en lumière la position de Hanoï sur la scène nationale et internationale".

Fierté et enthousiasme

Une étudiante de Hanoï, émue en découvrant l’exposition, a partagé : "Notre ville est magnifique et se transforme chaque jour. Je ressens la joie face aux photos du jour de la libération de la capitale, des fêtes. Je suis très fière d’être Hanoïenne".

Un touriste étranger a exprimé son étonnement : "Hanoï est une ville pleine de vitalité. Elle a traversé tant d’événements historiques et continue de prospérer. À travers ces photos, je peux percevoir l’enthousiasme et les aspirations de ses habitants".

Un visiteur français, impressionné, a ajouté : "Avant de venir ici, j’avais fait des recherches en ligne sur Hanoï. Je savais que la ville était célèbre pour son Vieux quartier et sa culture traditionnelle, mais je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit aussi dynamique et développée. Ses résultats obtenus sont vraiment admirables".

Photo : Thao Nguyên/CVN

Organisée du 23 septembre au 10 octobre au Temple de la Littérature à Hanoï, avant de se déplacer à la station de métro de Cát Linh, l’exposition ne constitue pas seulement un grand hommage à Hanoï à l’occasion de son 70e anniversaire. C’est aussi une occasion pour les visiteurs de se plonger dans le passé, le présent et le futur de la ville millénaire.

Lancée en 2000, l’exposition de photos "Hanoï en moi" est devenue un rendez-vous culturel incontournable. Organisée conjointement par le journal Kinh tê & Đô thi et le Club de photographie des personnes âgées de Hanoï, elle propose chaque édition un nouveau thème explorant les multiples facettes de la capitale. Les précédentes ont mis en lumière des sujets tels que le patrimoine architectural, les métiers traditionnels, ou encore la transformation de Hanoï après son expansion administrative de 2008.

Thao Nguyên/CVN