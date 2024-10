Hanoï célèbre son patrimoine vestimentaire avec le Mois de l’ao dài 2024

Cet événement s'inscrit dans le cadre du Festival ao dài du tourisme de Hanoiï 2024, une initiative du Comité populaire municipal. Il coïncide également avec les célébrations du 70e anniversaire de la Libération de la capitale, prévu le 10 octobre.

Le Mois de l’ao dài vise à mettre en lumière la beauté de ce vêtement traditionnel vietnamien tout en renforçant l'attachement collectif aux valeurs culturelles du pays.

"Pendant ce mois, l'ensemble des fonctionnaires, employés et étudiants de la ville est appelé à porter l'ao dai les lundis et vendredis. J’encourage également son port lors d'événements importants, ce qui va souligner l'importance de cette action pour la préservation et la promotion de ce patrimoine vestimentaire", a déclaré Pham Thi My Hoa, vice-présidente de l'Union des femmes de Hanoï.

Cet événement honore non seulement la beauté des femmes vietnamiennes, mais fait également la promotion de la tunique traditionnelle auprès des communautés internationales.

À cette occasion, 50 lycéennes issues de milieux défavorisés ont reçu des cadeaux de la société Dât Viêt et des ao dài blancs de l'ao dai Heritage Club de Hanoï.

Un séminaire sur la valeur culturelle, la préservation et le développement du costume traditionnel dans le contexte contemporain a également eu lieu. Des experts, des artisans et des chercheurs ont partagé leurs points de vue sur son histoire, son évolution et sa signification esthétique et culturelle, ainsi que sur des solutions pour préserver ce vêtement traditionnel dans la société d’aujourd’hui.

Née au XVIIe siècle, la tunique longue et gracieuse que chaque vietnamienne porte à tout âge a adopté différentes formes et devient aujourd’hui le symbole national avec des modèles de plus en plus variés tant dans les coloris que dans les motifs décoratifs. Elle suit les pas des vietnamiens dans les pays étrangers et représente un symbole du Vietnam.

