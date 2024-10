La fierté et l’amour pour la capitale à travers les films

Mât lênh hoa sua (L’ordre secret des fleurs d’astonia), un film faisant partie du projet de série télévisée “Vi tinh yêu Hà Nôi” (Pour l’amour de Hanoï), dont les premiers épisodes sont en cours sur la Radio-Télévision de Hanoï, attire l’attention de téléspectateurs. Fort de 40 épisodes, l’oeuvre du réalisateur Nguyên Tât Kiên, met en vedette les sacrifices silencieux des policiers de la capitale. Le film a réuni de nombreux acteurs vétérans dont les “Artistes du Peuple” Lan Huong et Viêt Thang ; les “Artistes Émérites” Duc Khuê, Nguyêt Hang, Phùng Tiên Minh, Minh Thao, Kiêu Anh ; ainsi que de jeunes acteurs.

D’après Nguyên Tât Kiên, cette production appartient au genre policier, il n’est donc pas facile d’y vanter les beaux paysages de Hanoï. Mais l’équipe de production a fait de son mieux pour choisir des angles de caméra incorporant des lieux magnifiques de la ville. Dans Hà Nôi trong mat em (Hanoï dans tes yeux), 40 épisodes, deuxième film du projet “Vi tinh yêu Hà Nôi”, le réalisateur Dào Thanh Hung traite la vie moderne de la ville à travers les histoires de cinq jeunes filles aux personnalités différentes. Jouant un rôle dans ce film, l’“Artiste du Peuple” Trân Luc a confié que ce film est “une nouvelle vue sur une Hanoï moderne et civilisée avec une jeunesse dynamique”.

Divers genres et thèmes

Les téléspectateurs ont l’occasion de mieux comprendre la ville à travers d’autres productions telles que Ngày mai co nang (Demain sera ensoleillé) réalisé par Dô Thi Huyên Trang, Ky uc thang 12 nam 1972 (Mémoires de décembre 1972) de Hoàng Dung, Mon no ân tinh (Une dette de gratitude) de Nguyên Tài Van, Bà cua Dô Do (La grand-mère de Dô Do) de Nguyên Thi Hông Linh, Ban hùng ca Hà Nôi - Diên Biên Phu trên không (L’épopée de Hanoï - Diên Biên Phu aérien) de Lê Thi), Cai nhin (Le Regard) de Nguyên Phuong Hoa... Outre la projection sur le petit écran, ces films sont diffusés sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux pour toucher un large public.

Les créations cinématographiques, inspirées de Hanoï, attirent aussi les spectateurs. On peut citer le documentaire Hoa giai (Résoudre) du réalisateur Vu Anh Nhât qui vient de remporter le premier prix du premier Festival du court métrage de Hanoï. D’une durée de 30 minutes, l’ouvrage exploite le thème d’après-guerre, racontant les efforts visant à rapprocher les relations entre les États-Unis et le Vietnam, à travers des rencontres entre d’anciens pilotes des deux pays.

Le public perçoit la férocité de la guerre mais ressent également la valeur de la paix. Vu Anh Nhât précise que le film met en évidence la gentillesse et l’humanité de Hanoï, l’amour pour la paix des Vietnamiens, des Hanoïens en particulier, du passé au présent et au futur, faisant honneur au titre de “Ville pour la paix” que l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a décerné à la ville.

Dans la catégorie animation, Nu tuong Mê Linh (Générale de Mê Linh) de l’“Artiste Émérite” Phùng Van Hà, produit par la Société de films d’animation du Vietnam, a décroché le deuxième prix du premier Festival du court métrage de Hanoï. D’une durée de 30 minutes, l’œuvre sous forme 3D est apprécié pour des scènes majestueuses, élaborées et épiques, mettant en exergue le personnage Bà Trung (Sœur Trung) et l’histoire du Vietnam.

Une terre héroïque et romantique

Au début de cette année, Đào, Phở và Piano (Pêche, Pho et Piano), un film financé par l’État et projeté dans les salles obscures, est devenu un véritable phénomène du 7e art national. Réalisé par Phi Tiên Son, Đào, Phở và Piano raconte une histoire d’amour dans le contexte de la défense de Hanoï à l’hiver 1946. À la fois romantique et épique, le film aborde les traits de caractère des Hanoïens, passionnés et amoureux de la Patrie.

Les deux personnages principaux sont un homme membre de la force d’autodéfense et une femme issue d’une famille riche. Malgré leur amour, la guerre les sépare, les obligeant à surmonter bien des difficultés et dangers pour finalement se retrouver dans les derniers jours de la bataille, le 17 février 1947.

Le 5 octobre 2023, l’image du réalisateur - “Artiste du Peuple” Dang Nhât Minh, 85 ans, montant lentement sur la scène pour recevoir le Grand Prix “Bùi Xuân Phai - Pour l’amour de Hanoï” était très touchante. Ce cinéaste est connu pour trois films sur la capitale : Hà Nôi mùa dông nam 46 (Hanoï pendant l’hiver 1946), Mùa ôi (La saison des goyaves) et Hoa nhài (Fleurs de jasmin). Ce dernier a été tourné alors que Dang Nhât Minh avait 81 ans.

Parlant de Hanoï, il déclare avec émotions : “Hanoï est mon amour, ma vie et mon destin. C’est le lieu où j’ai grandi, j’ai appris à aimer la Patrie et les gens ordinaires. La ville m’a amené au cinéma. Si l’on regarde Hanoï du passé au présent, j’ai des œuvres cinématographiques qui en parlent. C’est parce que je suis très attaché à cette ville”.

Parlant des films sur la capitale, le vice-président du Comité populaire municipal, Hà Minh Hai, a souligné le dévouement des cinéastes d’apporter au public des scènes authentiques et touchantes sur la ville, montrant une capitale qui mérite d’être aimée et d’y vivre.

