La capitale Hanoï en effervescence électorale

À l'occasion du scrutin du 15 mars, Hanoï se pare de drapeaux et de banderoles. Dans les écoles, les quartiers et les sites historiques, l’ambiance électorale s’installe, reflétant la mobilisation des habitants pour les législatives et les Conseils populaires du mandat 2026‑2031.
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|Les rues de Hanoï vibrent aux couleurs du scrutin.
|Devant la maison commune Kim Ngân, dans la rue Hàng Bac, quartier de Hoàn Kiêm, au coeur de Hanoï, les listes électorales s’affichent avec solennité.
|À l’intérieur de la maison commune Kim Ngân, l’élection s’invite au cœur du patrimoine.
|Les habitants du Vieux quartier consultent les informations électorales à la maison commune Kim Ngân.
|Au 48 Hàng Ngang, haut lieu historique, où le Président Hô Chi Minh rédigea la Déclaration d’indépendance du Vietnam de 1945, les listes de candidats accueillent les passants.
|À la maison commune et au temple Vu Thach, situé dans la rue Bà Triêu, drapeaux et banderoles électorales animent l’espace sacré.
|La Maison du 5D Hàm Long, située dans le quartier de Cua Nam, où fut fondée en mars 1929 la première cellule communiste du Vietnam, se pare des couleurs du scrutin.
|Dans ce lieu chargé d’histoire, l’élection rappelle le chemin vers l’indépendance et la démocratie.
|Trinh Sao Mai, 74 ans, président de l’Association des personnes âgées du quartier de Cua Nam et chef du Bureau électoral N°3 de la circonscription électorale N°1 du quartier, veille aux préparatifs du bureau de vote.
|À l’école primaire Tràng An, située dans la rue Nhà Chung, drapeaux et affiches électorales décorent l’entrée.
|Au lycée Phan Dinh Phùng, situé dans la rue éponyme du quartier de Ba Dinh, l’architecture historique s’habille des couleurs du scrutin.
|À l’intérieur du bureau de vote, l’urne, les tables et les chaises sont déjà installées, marquant la fin des préparatifs.
Texte : Manh Quân/CVN
Photos : VNA - Dân Tri/CVN