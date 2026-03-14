Le Vietnam et la Chine tiennent la première réunion du mécanisme de dialogue "3+3"

Sous l’impulsion des plus hauts dirigeants chinois et vietnamiens, les deux pays ont instauré le mécanisme stratégique de dialogue "3+3" couvrant les affaires étrangères, la défense et la sécurité publique. Premier du genre à l’échelle mondiale pour chacune des parties, il illustre pleinement la portée stratégique et l’importance des relations entre les deux Partis et les deux États.

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Photo : IRNA/VNA/CVN

Les ministres chinois des Affaires étrangères Wang Yi, de la Police Wang Xiaohong et de la Défense nationale, Dong Jun, se rendront du 15 au 17 mars au Vietnam où ils participeront à la première réunion du mécanisme de dialogue stratégique au niveau de ministre des Affaires étrangères, de la Défense et de la Police (3+3) des deux pays, a annoncé vendredi 13 mars le ministère chinois des Affaires étrangères.

Durant son séjour au Vietnam, le chef de la diplomatie chinoise, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), Wang Yi, coprésidera avec son homologue vietnamien Lê Hoài Trung la 17e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam - Chine, a-t-il indiqué.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a déclaré à la presse que le Vietnam et la Chine, deux pays socialistes voisins, œuvrent à la construction d’une communauté d’avenir partagé de portée stratégique.

Il a souligné que sous la direction des plus hauts dirigeants chinois et vietnamiens, les deux parties ont établi le mécanisme de dialogue stratégique "3+3" dans les domaines des affaires étrangères, de la défense nationale et de la police. Ce mécanisme est le premier du genre établi par chaque partie à l’échelle mondiale, reflétant pleinement la nature stratégique et l’importance de la relation entre les deux partis et les deux pays.

Renforcer la coopération stratégique bilatérale

Depuis sa création en 2006, le Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam - Chine joue un rôle essentiel dans la promotion du partenariat de coopération stratégique global entre les deux pays.

Guo Jiakun a également rappelé qu’après le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) en janvier dernier, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping s’est entretenu par téléphone avec le secrétaire général du PCV, Tô Lâm. Les deux parties se sont engagées à favoriser la bonne organisation de la première réunion ministérielle du mécanisme "3+3", ainsi que de la 17e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam - Chine.

Selon le diplomate, dans un contexte international marqué par des évolutions et des changements complexes, les deux pays devraient renforcer leurs échanges et coordination stratéfiques, considérés comme un facteur important pour promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé, tout en soutenant le processus de modernisation de chaque pays et en relevant ensemble les défis communs.

La Chine a également réaffirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam, sous l’orientation stratégique des plus hauts dirigeants des deux pays, afin de conjuguer développement de haute qualité et garantie de sécurité de haut niveau ; d’organiser avec succès les mécanismes de coopération importants ; contribuant ainsi à approfondir et à renforcer le partenariat de coopération stratégique global, à apporter des avantages concrets aux populations des deux pays et à contribuer positivement à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité de la région.

VNA/CVN