Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam

Dans l’après-midi du 13 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Urawadee Sriphiromaya, ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, pour discuter des mesures visant à promouvoir le partenariat stratégique global Vietnam - Thaïlande, ainsi que de la coopération destinée à garantir la sécurité énergétique des deux pays.

>> Promouvoir le tourisme Vietnam - Thaïlande via les ailes de Vietnam Airlines

>> Vietravel Airlines rétablit la liaison Hanoï - Bangkok à partir du 24 avril

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Lors de la rencontre, Pham Minh Chinh a souligné que l’année 2026 revêt une signification particulière, marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (1976-2026).

Les deux parties coordonnent activement l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’action pour la période 2026-2030 afin de concrétiser leur partenariat stratégique global.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, invitant le roi et la reine de Thaïlande à effectuer une visite au Vietnam à un moment opportun.

Le chef du gouvernement a également indiqué que la Thaïlande est l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam au sein de l’ASEAN, proposant aux deux pays de poursuivre leurs efforts pour porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars, dans une direction plus équilibrée et durable, notamment par la facilitation du commerce et une ouverture accrue des marchés.

Selon le Premier ministre, le potentiel de coopération entre les deux pays est très important et leurs nombreux atouts peuvent se compléter mutuellement.

Face à l’évolution complexe de la situation actuelle au Moyen-Orient, le Premier ministre a souligné que la position constante du Vietnam est de régler les différends par des moyens pacifiques. Il a salué l’organisation par l’ASEAN d’une réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères sur la situation au Moyen-Orient le 13 mars 2026 et a proposé que les pays de l’ASEAN continuent de promouvoir l’esprit de solidarité pour renforcer la force collective, de coopérer pour des bénéfices communs et de dialoguer afin de renforcer la confiance.

Concernant la sécurité énergétique, le Premier ministre a souligné l’importance d’assurer un approvisionnement stable en carburant aérien, élément essentiel pour les activités de l’aviation civile, du transport, du tourisme et des échanges commerciaux dans la région.

Dans cet esprit, il a proposé que la Thaïlande examine des mesures facilitant la stabilité de l’approvisionnement en carburant destiné aux activités de l’aviation civile au Vietnam, contribuant ainsi à la stabilité et au développement socio-économique, ainsi qu’au renforcement des échanges commerciaux et touristiques.

Partageant les propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh, l’ambassadrice thaïlandaise a affirmé que les deux pays doivent continuer à se soutenir mutuellement dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis.

Elle a indiqué que, bien que la Thaïlande fasse également face à plusieurs difficultés dans l’approvisionnement énergétique domestique, son pays continuerait de contribuer aux efforts communs, notamment au sein de l’ASEAN, afin de garantir la stabilité énergétique dans la région. Elle s’est engagée à déployer tous ses efforts pour faire progresser davantage le partenariat stratégique global Vietnam - Thaïlande, en le rendant toujours plus approfondi, substantiel et efficace.

VNA/CVN