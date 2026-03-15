An Giang prête pour la grande fête électorale du 15 mars

Dans le hameau de Bung Lon, commune de Nhon Hôi, province d’An Giang (Sud), les préparatifs sont achevés : les bureaux de vote sont fin prêts pour accueillir "la grande fête nationale" du 15 mars 2026, jour des élections législatives et locales.

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M. Mach Ly, 76 ans, président du Comité de campagne du hameau de Bung Lon, commune de Nhon Hôi, souligne que les préparatifs électoraux de cette année sont menés de manière plus systématique, avec une collecte et une vérification rigoureuses des données des électeurs. Le hameau compte deux bureaux de vote et plus de 1.700 électeurs. Par rapport aux scrutins précédents, l’établissement des listes et la distribution des cartes d'électeur prennent cette année davantage de temps, en raison de la mise à jour obligatoire des numéros d’identification nationale.

"Chaque électeur doit présenter son numéro d’identification nationale pour vérification et mise à jour. Dans certains cas, les travailleurs sont employés par des entreprises ou leurs informations ont été actualisées dans d’autres localités. Le comité électoral doit donc examiner et corriger les listes afin d’en garantir l’exactitude", indique‑t‑il.

La vérification est tout aussi stricte pour les personnes résidant temporairement ou travaillant dans la région. Autrefois, les listes électorales étaient principalement établies à partir des registres de la population locale. Cette année, chaque donnée est directement comparée aux informations du système d’identification nationale et mise à jour informatiquement. Ensuite, le comité électoral, en coordination avec les forces de l'ordre, poursuit les contrôles pour assurer la concordance et l’exactitude des données.

Le processus de vérification et de mise à jour des informations reste complexe : les membres du comité électoral doivent se rendre directement dans chaque foyer pour effectuer les contrôles. La région compte une importante population d’ethnie Cham, et cette période coïncide avec le Ramadan, mois religieux essentiel pour la communauté musulmane. Durant cette période, le rythme de vie change sensiblement : les habitants se reposent le jour, limitent leurs déplacements et concentrent leurs activités en soirée.

Pour faciliter la participation au vote, les bureaux de vote ont assoupli leurs horaires d’ouverture, organisant désormais le scrutin non seulement le matin, mais aussi l’après‑midi et le soir. "Nous devons adapter les horaires afin de ne pas perturber les activités religieuses des citoyens", explique M. Mach Ly.

Des préparatifs rigoureux dans toutes les localités pour le scrutin

Le responsable de la commune de Nhon Hôi indique qu’après vérification des informations, la localité compte désormais 24.377 électeurs inscrits, dont 3.317 issus de l’ethnie Cham. Le comité électoral local a demandé à la police et aux hameaux de poursuivre la mise à jour et la vérification des listes électorales jusqu’à 24 heures avant le jour du scrutin, afin d’assurer la précision et la transparence du processus.

Dans la commune de Khanh Binh, les préparatifs électoraux s’accélèrent dans l’ensemble des bureaux de vote. Le Bureau N° 11 du hameau de Tân Binh compte actuellement 757 électeurs inscrits.

Trân Công Giao, responsable du Bureau N° 11, précise que la commune de Khanh Binh dispose de 20 bureaux de vote et d’un total de 24.383 électeurs inscrits. La liste électorale a été révisée et mise à jour en deux phases afin de garantir l’exactitude des informations avant le scrutin. "La liste est complète et les bureaux de vote ont achevé la distribution des cartes d’électeur", indique‑t‑il.

Il ajoute que, parallèlement, les bureaux de vote, en coordination avec les forces de l’ordre, mènent des campagnes d’information auprès du public. Des véhicules équipés de haut‑parleurs sillonnent les routes et les zones résidentielles pour rappeler la date et l’importance du scrutin. Lancée autour du 5 mars, cette action est menée régulièrement : une fois par jour au départ, puis deux fois par jour à l’approche du vote.

"En cas de difficultés de déplacement ou d’intempéries, comme de fortes pluies, des moyens de transport seront mis à disposition afin de permettre à tous les électeurs d’exercer leur droit de vote", souligne Trân Công Giao.

An Giang présente 35 candidats à l’Assemblée nationale, pour 21 sièges à pourvoir. Au Conseil populaire provincial, 143 candidats se disputent 85 mandats. À l’échelle de la province, 4.103 candidats sont en lice pour les Conseils populaires des communes, des quartiers et des zones spéciales, afin d’élire 2.449 représentants.

Tân Dat/CVN