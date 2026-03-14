Pouvoir au peuple, Parti décisif

L’élection des députés de la XVIᵉ législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026‑2031 constitue la tâche politique centrale de l’année. Le Parti, le peuple et l’armée sont mobilisés pour garantir un scrutin démocratique, conforme à la loi, sûr et économe : une véritable fête nationale.

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Depuis 80 ans, depuis les premières élections générales organisées le 6 janvier 1946, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale du n’a cessé de se développer et d’accompagner la nation, devenant véritablement le lieu où se construit la démocratie socialiste et où est garanti le principe selon lequel le pouvoir de l’État appartient au peuple. Dans ce processus, le rôle dirigeant du Parti n’est pas seulement un principe constitutionnel, mais aussi le facteur décisif assurant le succès des élections.

Photo : VNA/CVN

En préparation de la journée électorale du 15 mars 2026, le Bureau politique a promulgué, dès le 16 mai 2025, la Directive N°46-CT/TW sur la direction des élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Le 23 février 2026, le Bureau politique et le Secrétariat ont également publié la Conclusion N°03-KL/TW sur la poursuite de la mise en œuvre de cette directive.

Celle-ci demande notamment aux comités du Parti et aux organisations du Parti de bien diriger et organiser la préparation des ressources humaines, de garantir l’élection du nombre requis de députés à l’Assemblée nationale et de membres aux Conseils populaires à tous les niveaux, tout en veillant à améliorer la qualité des représentants et à augmenter le nombre de députés professionnels.

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Selon les statistiques, pour la XVIe législature de l’Assemblée nationale, 500 députés seront élus parmi 864 candidats, soit un ratio de 1,73 candidat pour un siège, dont cinq candidats indépendants.

Pour les Conseils populaires au niveau provincial, la liste officielle compte 4.217 candidats et pour les Conseils populaires au niveau communal, la liste officielle comprend 120.873 candidats.

Il s’agit d’un événement politique majeur pour le pays, organisé peu après le XVIe Congrès du Parti. Il constitue une concrétisation des résolutions du Parti liées au travail des cadres et concerne la responsabilité de tous les niveaux et de tous les secteurs.

Photo : Van Dung/VNA/CVN

Il offre également aux électeurs l’occasion d’exercer leurs droits civiques en choisissant des représentants dignes, capables de porter la volonté et les aspirations du peuple au sein de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le nouveau mandat.

Ces derniers jours, les candidats se sont rendus dans les localités où ils se présentent afin de rencontrer les électeurs et mener leurs campagnes électorales. À travers la présentation de leurs programmes d’action, la plupart des électeurs ont exprimé leur confiance et leurs attentes envers ceux qui seront appelés à représenter leur voix dans les organes élus.

Dans leurs programmes d’action, les candidats s’engagent à rester proches de la population, à écouter et à transmettre rapidement les aspirations et les préoccupations des citoyens à l’Assemblée nationale, aux Conseils populaires et aux autorités compétentes.

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Les priorités portent notamment sur des questions concrètes liées aux réalités locales ainsi que sur des enjeux nationaux, tels que l’amélioration de l’efficacité de la gestion publique, le développement des infrastructures, la promotion de la transformation numérique, la mise en place efficace d’un système d’administration locale à deux niveaux, l’amélioration des conditions de vie de la population, la garantie de la sécurité sociale ou encore la résolution du problème des projets d’aménagement "suspendus" qui entraînent de lourdes pertes.

Depuis les premières élections générales de 1946 jusqu’à aujourd’hui, le pays a organisé avec succès 15 élections de l’Assemblée nationale. Chacune d’elles constitue un jalon important, associé à une période historique et à des missions révolutionnaires différentes de la nation.

Elles ont toujours garanti la direction centralisée et unifiée du Parti dans l’organisation et la conduite des élections, facteur décisif du succès du processus électoral au cours des 80 dernières années et pour les prochaines étapes de développement du pays.

VNA/CVN