Horaires de vote pour les élections législatives et locales du 15 mars 2026

Le 15 mars 2026, les électeurs choisiront les députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale ainsi que les membres des Conseils populaires pour le mandat 2026‑2031. Le scrutin se tiendra officiellement de 07h00 à 19h00, avec la possibilité d’une ouverture anticipée dès 05h00 ou d’une fermeture retardée jusqu’à 21h00 selon les conditions locales.