Les O Đu, plus petite ethnie du Vietnam, présentent deux candidates aux législatives

Dans l’effervescence de la fête nationale, un souffle d’enthousiasme gagne le hameau de Vang Môn, commune de Nga My, province de Nghê An (Centre). Les O Đu, l’ethnie la moins nombreuse du pays, comptent cette année deux représentantes candidates aux élections de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale.

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Photo : X.H/CVN

Le long de la Nationale 48C, qui traverse le hameau, drapeaux et banderoles colorent le paysage. Le rouge éclatant des étendards nationaux contraste avec le vert profond des montagnes, offrant un décor vibrant en ces jours de fête civique.

"Les villageois attendent avec impatience ce grand rendez-vous du pays", confie Luong Thi Lan, secrétaire de la cellule du Parti du hameau. "Pour la première fois, deux femmes du village se portent candidates aux élections des députés de l’Assemblée nationale. Tous veulent glisser eux-mêmes leur bulletin dans l’urne pour élire une personne digne de représenter la voix et les droits de la population", explique-t-elle.

Les deux candidates sont Lô Thi Đan et Lo Thi Bao Vy. La première est responsable adjointe du Centre de santé de la commune de Nga My. La seconde, âgée de 24 ans, enseigne à l’École primaire Quynh Lâp A, dans le quartier de Tân Mai. Diplômée en pédagogie de l’Université de Vinh, Bao Vy voit dans sa candidature "un honneur personnel, mais surtout une marque de confiance et de responsabilité que me confient les minorités ethniques, les O Đu en particulier".

Un esprit de renouveau

Pour la jeune enseignante, cette candidature représente l’aboutissement d’un parcours marqué par ses efforts et le soutien constant des autorités. "Si je suis élue, je souhaite que les politiques éducatives soient mises en œuvre de manière plus efficace et mieux adaptées aux réalités locales, notamment dans les zones reculées et les régions habitées par les minorités, afin que chaque enfant puisse accéder à une éducation sûre et complète", affirme‑t‑elle.

De son côté, Lô Thi Đan, engagée de longue date dans les soins de santé communautaires, se dit préoccupée par les difficultés persistantes dans les zones montagneuses. "Je suis pleinement consciente de ma responsabilité de porter la voix des habitants des régions isolées et défavorisées. En tant que femme et représentante de la jeunesse, je souhaite insuffler un esprit de renouveau et contribuer à renforcer les politiques de protection de l’enfance, conformément aux orientations de l’Assemblée nationale et aux recommandations de l’UNICEF", partage‑t‑elle.

Elle s’engage à proposer et à suivre la mise en œuvre de mesures destinées à améliorer le cadre juridique en matière de protection de l’enfance, à renforcer les mécanismes de prévention contre les abus et à promouvoir les programmes de lutte contre les violences familiales. Son objectif : contribuer à bâtir un environnement de vie plus sûr, plus équitable et plus humain.

Photo : NVCC/CVN

Une communauté en renouveau

En 2006, les O Đu ont été relogés à Vang Môn pour permettre la construction du barrage hydroélectrique de Ban Ve. Selon le dernier recensement d’avril 2019, ils constituent l’une des minorités les moins peuplées du pays, avec environ 700 membres concentrés dans la commune de Nga My.

Depuis cette installation, leurs conditions de vie se sont progressivement améliorées grâce aux politiques de soutien mises en place par les autorités. En 2017, la province de Nghê An a lancé un programme de développement socio‑économique dédié à cette communauté pour la période 2016‑2025, doté d’un budget de 120 milliards de dôngs. Objectif : améliorer durablement les conditions de vie, renforcer les services de santé et préserver l’identité culturelle, notamment la langue et les traditions.

Plus récemment, le Programme national cible pour le développement socio‑économique des régions montagneuses et des minorités ethniques (2021‑2025) a mobilisé des financements supplémentaires pour soutenir la production agricole, préserver le patrimoine culturel et améliorer la prise en charge des mères et des enfants.

Phuong Nga/CVN