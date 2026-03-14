Dà Nang

Sensibilisation électorale dans les villages de montagne

À Dà Nang (Centre), les communes de montagne redoublent d'efforts pour informer chaque foyer avant le scrutin du 15 mars. Anciens de village, responsables locaux et outils numériques s'allient afin de rappeler la date, le lieu et l'importance du vote, incitant les habitants à participer pleinement à cette échéance démocratique.

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Photo : VOV/CVN

Les chefs de village, les anciens et les figures respectées de la communauté servent de relais, diffusant les informations électorales dans chaque foyer et aidant les habitants à mieux saisir leurs droits et responsabilités.

Ces jours-ci, drapeaux nationaux et banderoles électorales égayent les villages de montagne de Dà Nang. Les campagnes de sensibilisation se déploient de manière souple, portées par les anciens, les chefs de hameau et les figures respectées de la communauté.

Le hameau de Dung, dans la commune de Thanh My (ancien district de Nam Giang, province de Quang Nam), compte 900 électeurs, dont 90% appartiennent à l’ethnie Co Tu. En pleine saison agricole, la population passe l’essentiel de son temps aux champs, compliquant la diffusion des informations électorales. Ainsi, A Ho Buoi, habitant du hameau et figure respectée, a parcouru les foyers avec le comité villageois pour sensibiliser et mobiliser les électeurs, leur expliquant le sens et l’importance du scrutin.

Selon lui, il faut parfois attendre la tombée de la nuit, lorsque les habitants rentrent des champs, pour les rencontrer. "Nous utilisons les haut-parleurs, mais aussi Zalo dans les groupes du village en fin d’après-midi ou le soir, afin de rappeler la date et l’heure du vote. Nous encourageons chacun à participer pleinement et à exercer ses droits et devoirs de citoyen. Grâce à cette sensibilisation, les habitants comprennent mieux l’importance de l’élection", souligne-t-il.

Grâce à une communication simple et proche des réalités locales, de nombreux électeurs perçoivent désormais plus clairement la signification et l’enjeu de ce rendez-vous démocratique.

Informer chaque foyer, même dans les zones reculées

Photo : VOV/CVN

A Lang Nho, habitante du hameau de Dung et membre de l’ethnie Co Tu, souligne que les visites des anciens et des responsables locaux, venus expliquer directement la loi électorale, permettent aux habitants de connaître clairement la date et le lieu du vote.

"Grâce à ces actions, le 15 mars, les habitants laisseront temporairement leurs travaux agricoles pour se rendre aux urnes. Les anciens passent dans les maisons pour expliquer, et les informations circulent aussi sur Facebook et Zalo. Nous comprenons mieux la loi électorale et pouvons participer au scrutin. Nous nous renseignons également sur le parcours des candidats afin de choisir des représentants compétents et dignes de confiance ", explique-t-elle.

À Thanh My, les bureaux de vote ont été aménagés et nettoyés, avec l’affichage complet des listes électorales et des candidats. A Viêt Son, secrétaire du Comité du Parti de la commune, précise que la localité recourt aussi aux technologies de l’information pour diffuser les messages liés aux élections.

"Aujourd’hui, la communication prend de multiples formes : pages Zalo et Facebook de la commune, annonces mobiles dans les villages, sensibilisation directe et affichage visuel. La plupart des habitants connaissent désormais la date du vote. Quant à la sécurité, les forces de l'ordre assurent le suivi sur le terrain et effectuent des contrôles réguliers", indique-t-il.

Dans la commune montagneuse de Bên Giang (ancien district de Nam Giang, province de Quang Nam), où la population est majoritairement issue des minorités ethniques, notamment Co Tu, les autorités ont déployé des formes de communication adaptées aux réalités culturelles locales, afin de renforcer la participation citoyenne.

La solidarité communautaire au service du vote citoyen

Photo : VOV/CVN

Châu Ngoc Vinh, président du Comité populaire de Bên Giang, souligne qu’au-delà du système de haut‑parleurs, les autorités s’appuient sur les personnalités influentes de la communauté pour rappeler l’importance du scrutin.

"La commune renforce la communication dans les villages grâce à des véhicules mobiles qui informent sur la date des élections et présentent la biographie des candidats dans chaque bureau de vote. L’objectif est que les électeurs choisissent des représentants compétents et dignes de confiance. Le comité électoral directeur a également chargé la police, en coordination avec le commandement militaire local, d’encourager les travailleurs partis ailleurs à revenir voter", explique-t-il.

La diversité des moyens de communication a contribué à instaurer une atmosphère enthousiaste, tout en renforçant la conscience civique et la confiance de la population envers cette journée électorale.

Lê Ngoc Quang, secrétaire du Comité du Parti de Dà Nang, rappelle que dans les villages reculés, où les déplacements sont difficiles, il est nécessaire de mettre en place des solutions pour faciliter l’accès aux bureaux de vote ou organiser le scrutin avec des urnes mobiles, conformément à la réglementation.

Il insiste aussi sur l’importance de poursuivre les actions de sensibilisation et de diffuser largement les informations sur la date, les horaires et les lieux de vote, afin que chaque électeur puisse participer pleinement.

Mai Quynh/CVN