La communauté khmère tournée vers le grand rendez-vous électoral

Située sur le littoral et abritant une importante communauté khmère, la commune de Lai Hòa, dans la ville de Cần Thơ (Sud), intensifie les activités de communication afin de sensibiliser la population à ses droits et à ses devoirs civiques à l’approche du grand rendez-vous : les élections législatives et locales 2026-2031.

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Photo : VOV/CVN

À travers des formes de communication variées et adaptées aux spécificités locales, les actions de sensibilisation menées à Lai Hòa se diffusent largement dans la population. Elles contribuent à créer une atmosphère enthousiaste et à renforcer la confiance des habitants à l’approche du scrutin.

Ces jours-ci, les routes et les quartiers résidentiels de la commune se parent de drapeaux, de fleurs et de slogans appelant à la participation électorale. Le Comité électoral communal a déployé de nombreuses initiatives : annonces à la radio, campagnes de sensibilisation itinérantes, banderoles, diffusion d’informations sur le portail électronique et les plateformes de réseaux sociaux de la localité, ou encore intégration du contenu électoral lors des réunions communautaires. Autant d’activités qui permettent aux habitants de mieux comprendre la signification et l’importance de ces élections.

Selon Trần Kim Huy, secrétaire du comité du Parti, président du Conseil populaire et chef du Comité directeur des élections de la commune de Lai Hòa, la communication constitue une tâche essentielle, déterminante pour la réussite du scrutin. Le Comité électoral communal a ainsi multiplié les formes de sensibilisation et diversifié les contenus afin d’aider les électeurs à bien saisir les objectifs et la portée de cette élection, tout en comprenant clairement leurs droits et leurs devoirs civiques.

La commune de Lai Hòa compte plus de 72% de sa population issue de l’ethnie khmère. Outre les formes de communication générales, la localité renforce donc les activités de sensibilisation en langue khmère. Les autorités mettent également à contribution les personnes influentes au sein de la communauté afin d’informer directement les habitants, de leur présenter la date du scrutin et les lieux de vote, et de les encourager à participer activement, pour que le jour du vote devienne véritablement la fête de tout le peuple.

Photo : VOV/CVN

"Les autorités viennent directement faire de la sensibilisation et il y a aussi des véhicules de communication itinérants. Ainsi, nous, les électeurs, connaissons bien la date de l’élection. Le bureau de vote installé dans la pagode est également très pratique pour participer au vote. Je suis déjà allé vérifier la liste électorale et mon nom y figure bien. Le moment venu, je participerai certainement au vote, je ne serai pas absent", confie Huỳnh Điêm, électeur du hameau de Lai Hòa A.

Présent au bureau de vote de la pagode Tuc Sáp pour consulter les biographies des candidats à l’Assemblée nationale de la XVIᵉ législature et aux Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, Bành Van Khách, un électeur de la commune de Lai Hòa, explique : "Les électeurs viennent consulter les informations afin de choisir la personne réellement compétente et digne de représenter le peuple, contribuant ainsi au développement de la localité dans les années à venir. Nous devons examiner attentivement la liste complète et les noms des candidats pour éviter toute confusion. Avant de voter, nous lisons soigneusement les informations concernant chaque candidat."

La commune de Lai Hòa compte 11 hameaux, répartis en 7 unités électorales avec 16 bureaux de vote, dont un bureau distinct. La mise en place des structures chargées de l’organisation du scrutin est globalement conforme aux dispositions de la loi, avec 7 commissions électorales et 16 équipes de vote.

Selon Trần Kim Huy, les préparatifs pour l’élection des députés de l’Assemblée nationale de la XVIᵉ législature et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 se déroulent jusqu’à présent conformément au calendrier prévu.

"L’objectif de la commune est d’atteindre un taux de participation de plus de 99%. D’ici au jour du scrutin, le Comité électoral communal continuera de diriger les différentes commissions et équipes afin de vérifier l’ensemble des étapes de préparation, notamment la liste électorale, pour garantir que, le 15 mars, tous les citoyens participent pleinement au vote", souligne-t-il.

Grâce à l’engagement des autorités locales et au consensus de la population, les activités de communication électorale à Lai Hòa, en particulier dans les zones habitées par les minorités ethniques et les régions côtières, sont mises en œuvre de manière concrète et efficace. Elles contribuent à créer une atmosphère enthousiaste, orientée vers un jour de vote qui se veut véritablement la fête de tout le peuple.

Quang Châu/CVN