La réalité dément les discours de désinformation sur les élections au Vietnam

À mesure que se rapproche la date des élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, l’enthousiasme de la population dans tout le pays pour cette grande fête politique ne cesse de s’intensifier.

>> Un expert vietnamien plaide pour une plus grande participation de la diaspora à la vie politique vietnamienne

>> Élections législatives : des mesures renforcées pour garantir sécurité et transparence

>> L’ambassadeur de Suisse : les élections législatives et locales garantissent des politiques au service de la population

Photo : Trong Dat/VNA/CVN

Cependant, comme lors de nombreuses élections précédentes, cette période voit également les forces hostiles diffuser sur les réseaux sociaux des discours déformant la réalité, cherchant délibérément à altérer la nature du processus électoral et le rôle de l’Assemblée nationale du Vietnam.

Des arguments usés tels que "élections de façade", "manque de démocratie", "Parlement purement symbolique" sont totalement dénués de fondement lorsqu’on les confronte à la réalité du développement du pays.

La capacité et l’efficacité de l’organe législatif vietnamien se sont clairement manifestées à travers des décisions majeures contribuant à maintenir la stabilité politique, à promouvoir la croissance économique et à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale.

Cette réalité a été confirmée par les analyses objectives de nombreux responsables et chercheurs internationaux ainsi que par la communauté vietnamienne à l’étranger.

L’ancien cadre de la Chambre basse indienne Rup Narayan Das estime que l’Assemblée nationale du Vietnam "a très bien accompli son rôle historique", renforçant progressivement l’efficacité de ses fonctions législatives, de supervision et de décision sur les grandes questions nationales.

Photo : VNA/CVN

Le Professeur associé Joe Pateman, de l’Université York au Canada, affirme que l’activité législative de l’Assemblée nationale a contribué à établir un cadre institutionnel stable, favorisant la croissance économique et l’intégration internationale du Vietnam.

De son côté, Marcelo Rodriguez, chef du Département des relations extérieures du Comité central du Parti communiste d’Argentine, considère que l’Assemblée nationale vietnamienne a étroitement accompagné le gouvernement dans l’adoption de politiques opportunes pour répondre à un environnement international instable.

Dans de nombreuses périodes difficiles, l’organe législatif vietnamien a également démontré son rôle proactif et flexible en adoptant des décisions décisives.

La Résolution 30, adoptée au plus fort de la pandémie de COVID-19, a créé une base juridique permettant au gouvernement de mettre en œuvre des mesures flexibles pour contrôler l’épidémie et relancer l’économie.

Selon Rup Narayan Das, grâce à cette approche proactive, l’économie vietnamienne a non seulement connu une reprise rapide, mais a également maintenu un rythme de croissance positif dans un contexte mondial marqué par de fortes turbulences.

Partageant cette analyse, l’ingénieur senior Luong Thê Huân, basé en Malaisie, souligne que face aux nombreux "vents contraires" mondiaux tels que la pandémie de COVID-19, les rivalités géopolitiques, les crises énergétiques ou l’inflation croissante, l’Assemblée nationale du Vietnam a néanmoins réussi à poser des bases juridiques essentielles pour une nouvelle phase de développement du pays.

Ces décisions législatives ont non seulement permis de lever de nombreux obstacles institutionnels, mais aussi de libérer des ressources et de stimuler la croissance.

Cette opinion est également partagée par de nombreux intellectuels de la diaspora vietnamienne.

L’avocat Dang Chiên Thang aux États-Unis, Phan Thi Quynh Trang, fondatrice du Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam, ainsi que Nguyên Duy Anh, président d’honneur de l’Association des Vietnamiens de Fukuoka au Japon, soulignent que l’Assemblée nationale de la XVᵉ législature ont adopté en temps opportun de nombreuses lois stratégiques sur des domaines émergents tels que l’intelligence artificielle, les hautes technologies, la transformation numérique, la transition verte ou encore la construction d’un centre financier international.

Le ressortissant vietnamien Cao Thanh Dinh, vivant au Japon, met en avant la transformation de l’Assemblée nationale vietnamienne, passé d’une logique de gestion administrative à une approche davantage orientée vers le service et la facilitation du développement.

Par ailleurs, la docteure Julia Roknifard, basée en Malaisie, souligne le rôle de l’organe législatif comme un véritable "architecte institutionnel", contribuant à créer un environnement stable favorable à l’investissement et à la croissance économique. Cette stabilité institutionnelle a permis au Vietnam de maintenir l’un des taux de croissance les plus élevés de l’ASEAN.

Le Professeur Carl Thayer, de l’Académie des forces de défense australiennes (Australian Defence Force Academy, relevant de l'université de Nouvelle-Galles du Sud), est particulièrement impressionné par les séances de questions au gouvernement, au cours desquelles les députés ont interpellé les ministres sur des sujets majeurs tels que la protection de l’environnement, la gestion foncière ou l’hygiène alimentaire.

Les députés ont également participé activement aux discussions sur la révision de la Constitution de 2013 et de la Loi sur l’organisation des administrations locales, illustrant clairement la responsabilité des élus envers les électeurs.

Concernant l’importance des élections de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, Joe Pateman estime qu’il s’agit d’un événement politique majeur pour le système de gouvernance du pays. Ces élections jouent un rôle essentiel dans le renouvellement et le renforcement des mécanismes institutionnels, permettant à l’État de mobiliser la participation des citoyens dans la gestion et le développement national.

Selon lui, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, les élections contribuent à renforcer les liens entre le Parti, l’État et le peuple, tout en créant les conditions permettant aux organes de gestion d’améliorer le système juridique et de superviser la mise en œuvre des politiques publiques. Ce mécanisme constitue également un facteur important de stabilité politique tout en favorisant la poursuite des programmes de développement socio-économique et en affirmant le rôle de maître du peuple.

Marcelo Rodriguez souligne également que l’organisation anticipée des élections par rapport aux pratiques habituelles témoigne de la volonté proactive du Vietnam de consolider son appareil d’État afin de mettre en œuvre les nouvelles missions de développement définies par la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam.

Ainsi, les élections générales au Vietnam sont avant tout un processus de sélection de personnes réunissant "cœur, vision et compétence", capables de représenter la volonté et les aspirations du peuple afin de concrétiser les objectifs de développement national. Tout candidat disposant de capacités, de crédibilité et d’un esprit de dévouement a la possibilité d’être choisi par les électeurs.

En définitive, la réalité du développement du pays constitue la preuve la plus évidente de l’efficacité du système législatif vietnamien. Et cette réalité confirme également que les élections de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 continueront d’être une grande fête de confiance, où l’intelligence et la détermination de la nation vietnamienne pourront pleinement s’exprimer.

VNA/CVN