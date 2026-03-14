Annonce de la décision de supervision de la Permanence du Comité du Parti de HCM-Ville

Une délégation du Politburo et du Secrétariat, conduite par le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, a annoncé une mission d’inspection et de supervision du Bureau permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville afin d’évaluer la mise en œuvre de la Résolution du XVI e Congrès national du Parti et la préparation des élections législatives de 2026.

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Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Trân Thanh Mân, membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et chef de la délégation d’inspection et de supervision du Bureau politique et du Secrétariat pour l’année 2026 (Mission N°11) et Trân Luu Quang, membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville ont coprésidé, le 14 mars, une réunion annonçant la décision d’inspection et de supervision du Politburo et du Secrétariat et ont travaillé avec la Permanence du Comité du Parti de la ville.

Trân Thanh Mân a indiqué que cette inspection et supervision visaient à évaluer de manière globale la direction et l’orientation de la Permanence du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville dans la mise en œuvre de la résolution du XVIe Congrès national du Parti.

Le Bureau politique a demandé de saisir pleinement la situation concernant l’organisation de l’étude, la diffusion et la concrétisation de cette résolution, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’action de la réaliser.

L’inspection portera également sur la direction et l’organisation de la mise en œuvre de la directive N°46-CT/TW du 16 mai 2025 du Politburo relative à la conduite des élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et des membres aux conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé à la Permanence du Comité du Parti de la ville et aux organismes concernés de coopérer étroitement avec la délégation d’inspection, de préparer pleinement les rapports requis et de créer les conditions favorables pour que la délégation accomplisse efficacement la mission confiée par le Bureau politique.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Les membres de la délégation sont appelés à exercer leurs fonctions avec sérieux, objectivité et impartialité, en respectant les règlements et en veillant à la qualité et à l’efficacité du travail, sans perturber les activités des entités inspectées.

Soulignant l’importance particulière de la mégapole du Sud en tant que locomotive économique et pôle de croissance du pays, le chef de l’organe législatif a salué les efforts menés par le Comité du Parti, les autorités et la population de la ville en 2025 et au cours des premiers mois de 2026 pour atteindre notamment la croissance du PIB de la ville de 8,03%.

Rappelant certaines interventions du secrétaire général du Parti Tô Lâm lors de réunions de travail avec la ville, le président de l’Assemblée nationale a souligné que plusieurs "goulets d’étranglement" persistent et empêchent une croissance durable : l’efficacité de l’investissement reste inférieure au potentiel, la compétitivité internationale demeure limitée, les infrastructures sont saturées...

Donc, il a souhaité que cette mission d’inspection doive contribuer à aider la ville à renouveler ses méthodes de direction et de gestion publique, à renforcer l’application des sciences et des technologies, à améliorer la gouvernance nationale et à accroître l’efficacité du service rendu à la population.

Pour sa part, Trân Luu Quang a affirmé qu’il prendrait pleinement en compte toutes les orientations et remarques formulées par la Mission N°11. Il a également exprimé la détermination de la ville à coopérer étroitement, à fournir de manière complète, rapide et transparente les informations, dossiers et documents nécessaires, et à accomplir dans les délais les tâches demandées par la mission.

VNA/CVN