Vers une agriculture vietnamienne compétitive sur le marché mondial

En près de 40 ans de Dôi moi (Renouveau), l’agriculture vietnamienne a enregistré des progrès remarquables, passant d’une production de subsistance à un secteur d’exportation clé dont le chiffre d’affaires dépasse 60 milliards de dollars. En 2024, l’excédent commercial agricole a atteint 17,9 milliards de dollars, représentant la majeure partie de l’excédent national (24,8 milliards de dollars).

Dans la filière riz, les résultats se distinguent par l’innovation variétale. Au delta du Mékong, l’Institut de recherche sur le riz a appliqué la biotechnologie pour créer des variétés multigéniques résistantes et adaptées au changement climatique. Au Nord, le groupe ThaiBinh Seed détient 30 variétés végétales protégées. Les variétés de riz de ThaiBinh Seed sont présentes dans de nombreuses villes et provinces, représentant 20 % de la superficie de production agricole du pays...

En 2024, le Vietnam a enregistré une production rizicole de 43,7 millions de tonnes de riz, dont 9,18 millions de tonnes exportées – un record.

Parallèlement, de nombreuses cultures fruitières et productions aquatiques – crevettes, pangasius, tilapia – ont donné naissance à des « marques » de plusieurs milliards de dollars. Pour le café, l’Institut des sciences agricoles et forestières du Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre) a développé de nouvelles variétés, faisant du Vietnam l’un des premiers exportateurs mondiaux, avec des rendements atteignant 4 à 7 tonnes par hectare, voire 10 tonnes pour certaines. Aujourd’hui, plus de 90% des surfaces nouvellement plantées et replantées utilisent ces variétés.

En parallèle de l’expansion productive, les modèles d’agriculture verte se multiplient. Au delta du Mékong, des projets de riz de haute qualité à faibles émissions attirent de nombreux agriculteurs et entreprises, ouvrant la voie à un "riz vert" vietnamien. Pour le café, les surfaces certifiées Rainforest Alliance ou 4C augmentent rapidement, facilitant l’accès aux marchés sensibles aux produits bas carbone.

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phung Duc Tien, les produits agricoles, forestiers et aquatiques vietnamiens sont désormais présents dans plus de 200 pays et territoires, dont les États-Unis, l’Union européenne, le Japon, la Chine et le Moyen-Orient. La stratégie à venir reste axée sur la chaîne de valeur – de la production à la transformation et à la consommation – en renforçant la qualité, la certification et la traçabilité, afin de bâtir une véritable marque mondiale pour l’agriculture vietnamienne.

