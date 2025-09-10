Cân Tho accueillera un centre de drones et robotique pour l’agriculture intelligente

La ville de Cân Tho, située dans le Delta du Mékong, s’apprête à accueillir un nouveau centre de formation dédié aux pilotes et techniciens de drones (UAV) ainsi qu’à la robotique agricole, visant à promouvoir les pratiques d’agriculture intelligente dans la région. Cette initiative a été annoncée lors d’un séminaire scientifique coorganisé le 9 septembre par l’Université de Cân Tho et le groupe CT.

Le Professeur associé et Docteur Trân Trung Tinh, recteur de l’Université de Cân Tho, a souligné qu’à l’ère de l’intelligence artificielle (IA), de l’automatisation et de l’économie spatiale, le Vietnam dispose d’une opportunité majeure de progrès s’il parvient à conjuguer savoir académique, puissance technologique et innovation. En tant que principal pôle académique du Delta du Mékong, l’université est bien placée pour rassembler talents et ambitions, tandis que le groupe CT maîtrise les technologies clés des drones et de la robotique. Leur partenariat pour établir et exploiter ce centre jouera un rôle important dans la promotion d’une agriculture intelligente fondée sur les technologies numériques.

Ce projet apportera non seulement des bénéfices économiques, mais transformera également l’agriculture, permettant au Delta du Mékong de devenir un leader de l’agriculture intelligente, résiliente face au changement climatique, et d’approfondir son intégration dans les chaînes de valeur mondiales, a-t-il insisté.

Le centre se concentrera sur trois missions principales : la recherche et l’application des drones et de la robotique dans la plantation, la culture, la récolte ainsi que dans l’évaluation des crédits carbone ; la formation de pilotes de drones et de techniciens qualifiés ; et la promotion de l’innovation par le lien entre universités, entreprises et autorités afin de soutenir un développement durable régional et national.

Trân Kim Chung, président du groupe CT, a souligné que l’objectif à long terme est de positionner le Vietnam comme un hub mondial de l’agriculture intelligente. Son groupe s’engage à développer les infrastructures numériques, à renforcer les systèmes de données et à former la main-d’œuvre nécessaire à cette transformation. Il a également insisté sur l’importance de la sécurité numérique et de l’autonomie technologique pour l’économie, avec des applications potentielles dans l’économie maritime, la surveillance des navires et la gestion de la biodiversité.

Le Professeur Ma Truong Thanh de l’Université de Cân Tho a noté que les applications actuelles de l’IA dans l’agriculture locale sont encore limitées à des fonctions de base (capteurs, alertes, diagnostic de maladies). La création de ce centre permettra d’introduire des applications plus avancées d’IA et d’apprentissage profond, accélérant ainsi la modernisation de l’agriculture dans le Delta du Mékong.

