Hanoï : le train du patrimoine culturel des cinq portes en service

Le "Train du patrimoine culturel des cinq portes" qui part de la gare de Hanoï pour rejoindre la gare de Tu Son (province de Bac Ninh) a été mis en service depuis le 6 septembre. Il est non seulement un moyen de transport ferroviaire, mais permet également aux visiteurs de découvrir l’espace culturel de Hanoï à bord du train.

Le train part de la gare de Hanoï à 8h00 et 13h30, passe par les gares de Long Biên, Gia Lâm et Yên Viên et arrive à la gare de Tu Son respectivement à 8h41 et 14h32. Dans le sens inverse, il part de la gare de Tu Son à 10h30 et 16h20, et arrive à la gare de Hanoï à 11h33 et 17h01.

Le trajet de jour emmène les visiteurs de la gare de Hanoï à celle de Tu Son, où ils continuent en voiture électrique vers des sites célèbres tels que le Temple Dô et le marché rural traditionnel. Le trajet du soir, le train sillonne le centre-ville, offrant un espace pour admirer les illuminations de la ville, tout en appréciant la gastronomie et les arts du spectacle.

Une expérience inoubliable

"Le train est beau, nostalgique et luxueux. Les saveurs de Hanoï, comme les fleurs de lotus et le +hat xam+(chant des aveugles), créent une musique et des mélodies qui se fondent. Une émotion indescriptible", a estimé Nguyên Thi Vân, touriste de Hanoï.

Pour Pham Quang Tiên, touriste de Hanoï, il est "très heureux" car il n'a jamais emprunté un train aussi beau. "À bord, je pense à nos camarades qui sont morts pour que nous puissions être libres et heureux comme aujourd'hui".

Les billets de train sont actuellement en vente via la hotline 19002695 et seront prochainement intégrés à la réservation des billets en ligne des chemins de fer du Vietnam. Le prix est divisé par catégorie : 550.000 dôngs pour les sièges du 1er étage, 650.000 dôngs pour les sièges du 2e étage et 750 000 dôngs pour les sièges VIP.

Un produit touristique unique

"Lors du trajet du jour de la gare de Hanoï à celle de Tu Son, vous pourrez admirer le Temple Dô et rencontrer les chanteurs de quan ho (chant alterné). Après une journée bien remplie, les visiteurs embarquent à bord du train pour découvrir Hanoï la nuit", a fait savoir Tào Duc Hiêp, de l’unité du service et de l’exploitation du "Train du patrimoine culturel des cinq portes".

À bord de ce train, les visiteurs découvriront l’espace culturel de la capitale. Chaque wagon est un espace culturel distinct. Les visiteurs peuvent écouter le hat xâm (chant des aveugles), admirer le chèo (théâtre populaire) et des mélodies contemporaines, et interagir directement avec les artistes et les groupes musicaux. L’expérience se prolonge par la cuisine hanoïenne, avec des spécialités comme le côm (riz gluant jeune en granules aplatis), le thé au jasmin et au lotus ou des en-cas de saison.

"Nous proposons aux touristes nationaux et étrangers des expériences leur permettant de mieux connaître Hanoï, capitale millénaire, et de découvrir la culture et les traditions historiques héroïques étroitement liées à l’image du chemin de fer, ainsi que le développement socio-économique du pays", a partagé Hoàng Gia Khanh, directeur général de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam.

Le lancement de la nouvelle ligne du "Train du patrimoine culturel des cinq portes" crée non seulement un produit touristique unique, mais constitue également une activité concrète et efficace pour préserver et promouvoir les valeurs culturelles et historiques de la capitale Hanoï et de la région de Kinh Bac.

