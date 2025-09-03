Hanoï accueille plus de 2 millions de visiteurs lors des congés de la Fête nationale

La capitale a accueilli environ 2,08 millions de visiteurs durant les quatre jours fériés de la Fête nationale (du 30 août au 2 septembre 2025), soit trois fois plus qu’à la même période de l’an dernier.

Selon le Service municipal du tourisme, Hanoï a accueilli un nombre record de visiteurs. Parmi eux, plus de 80.000 visiteurs internationaux, soit une hausse de 35% par rapport à 2024. Cette affluence a généré des recettes touristiques estimées à environ 4.500 milliards de dôngs (173 millions de dollars), marquant une progression notable de 80%.

Cette forte fréquentation s'est également traduite par un taux d'occupation de 83% dans les hôtels et les résidences touristiques, de nombreux établissements 3 à 5 étoiles affichant complet le 1er septembre.

À cette occasion, Hanoï a organisé de nombreux événements culturels et artistiques, notamment des spectacles pour célébrer le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale ainsi que de nouvelles attractions touristiques.

L'Exposition des réalisations nationales, qui s'est tenue à Dông Anh, a accueilli à elle seule environ 1,2 million de visiteurs en seulement trois jours (du 28 au 31 août).

Parmi les sites les plus fréquentés figuraient la Cité impériale de Thang Long et le zoo de Hanoï (33.000 visiteurs), la Maison centrale (26.500), le Temple de la Littérature (18.000) et le parc national de Ba Vi (3.100).

Les musées nationaux, ouverts gratuitement du 1er au 3 septembre, ont également attiré un large public.

Le feu d'artifice tiré dans cinq sites emblématiques de la ville le soir du 2 septembre, ainsi que d'autres activités artistiques, ont contribué à promouvoir l'image de Hanoï en tant que destination sûre et attractive.

