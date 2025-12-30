Campagne "Quang Trung": une mobilisation éclair pour rendre un toit aux sinistrés du Centre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, dans la matinée du 30 décembre, une conférence de bilan à mi-parcours de la "Campagne Quang Trung", initiative d’urgence visant à reconstruire et réparer les logements des ménages sinistrés par les typhones et inondations ayant frappé le Centre du pays en fin d’année 2025.

Organisée en présentiel au siège du gouvernement et en visioconférence avec les villes et provinces de Quang Tri, Huê, Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa et Lâm Dông, la conférence a permis d’évaluer les résultats obtenus après un peu plus d’un mois de mise en œuvre.

S’exprimant à la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé que la "Campagne Quang Trung" était "une bataille sans armes, mais qui doit impérativement être remportée". Il a hautement apprécié et félicité le ministère de la Défense, le ministère de la Police, le Front de la Patrie du Vietnam, les organisations sociopolitiques, les entreprises, les comités du Parti et les autorités des huit villes et provinces concernées pour leur mobilisation exemplaire.

Le chef du gouvernement a exhorté les localités, notamment Dak Lak et Gia Lai, à mobiliser l’ensemble du système politique - forces armées, milices, jeunes, entreprises et population - afin de finaliser intégralement la campagne d’ici le 15 janvier 2026.

Il a également demandé aux autorités locales de poursuivre, en parallèle, le soutien aux habitants pour la relance de la production agricole et aquacole, la protection de l’environnement, ainsi que la remise en état des écoles et des établissements de santé. Il a aussi invité les organes de presse à continuer de relayer et de promouvoir les initiatives efficaces, afin d’encourager et de renforcer l’élan de solidarité nationale.

Lors de la conférence, les représentants des ministères, secteurs et localités ont unanimement salué la portée profondément humaine et solidaire de la campagne, soulignant l’engagement et la responsabilité de l’ensemble des acteurs mobilisés au service des populations sinistrées. Ils ont réaffirmé leur détermination à dépasser les objectifs assignés afin que chaque foyer puisse accueillir le Nouvel An lunaire dans des conditions décentes.

Selon les chiffres communiqués, les intempéries ont provoqué l’effondrement ou l’emportement de 1 597 habitations et endommagé 34.759 autres dans toutes ces localités. Afin de garantir que chaque famille puisse célébrer le Têt traditionnel sous un toit sûr, le chef du gouvernement a lancé la "Campagne Quang Trung" avec pour objectifs de finaliser, le 31 décembre 2025, la réparation de l’ensemble des maisons endommagées, et d’achever, avant le 31 janvier 2026, la construction de toutes les nouvelles habitations nécessaires.

Au 30 décembre, les provinces concernées avaient achevé la réparation de 34.759 maisons, atteignant 100% de l’objectif fixé. Parallèlement, les travaux de reconstruction des 1.597 nouvelles habitations ont tous été lancés ; 671 logements, soit 42%, sont déjà terminés, les autres devant être livrés en janvier 2026.

