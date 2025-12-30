Têt 2026 : neuf jours de congés, une aubaine pour le secteur touristique

Le marché du tourisme vietnamien entre prématurément dans une phase d’effervescence à l’approche du Nouvel An lunaire 2026.

Avec un calendrier officiel prévoyant neuf jours de congés consécutifs, du 14 au 22 février 2026, de nombreux voyageurs envisagent déjà de prolonger cette période en utilisant leurs congés annuels, créant ainsi une "saison dorée" exceptionnelle pour les acteurs du secteur.

Sur le plan du tourisme domestique, la tendance actuelle privilégie la proximité et l’immersion. De plus en plus de familles vietnamiennes délaissent les longs déplacements au profit de destinations accessibles par la route, privilégiant des séjours reposants, conviviaux et adaptés à plusieurs générations.

Selon les données de recherche des plateformes de voyage, Dà Lat demeure la destination la plus prisée, enregistrant une hausse de 44% des recherches, portée par son climat frais et son atmosphère festive. L’île de Phu Quôc suit de près avec une progression de 41%, surpassant Nha Trang grâce à son offre de complexes hôteliers intégrés, particulièrement adaptés aux familles avec enfants et aux personnes âgées. Le classement est complété par Dà Nang et Vung Tàu.

Vu Ngoc Lâm, directeur national d'Agoda Vietnam, souligne que le Têt revêt une importance spirituelle majeure, incitant les voyageurs à optimiser la qualité de leur séjour plutôt que de parcourir de longues distances.

Selon lui, les clients considèrent désormais davantage entre la valeur de l'expérience et les dépenses engagées. Du côté des agences de voyage, si les réservations pour les circuits courts restent souvent de dernière minute, les itinéraires complexes ou lointains affichent déjà complet. Bến Thành Tourist note par ailleurs un intérêt marqué pour le Nord du pays, tandis que le Centre subit un léger ralentissement dû aux appréhensions météorologiques saisonnières.

L’allongement de la période de congés stimule également le tourisme international. Les données d'Agoda révèlent une augmentation significative des recherches vers l’étranger dès la fin de l’année 2025, signe d’une planification anticipée pour les destinations nécessitant des visas. De nombreuses familles, notamment urbaines, envisagent désormais des séjours de 10 à 14 jours vers l’Europe ou l’Australie, cette dernière étant appréciée pour la stabilité de ses tarifs et ses opportunités de visites familiales.

Les grandes agences de voyages telles que Trang An Travel, Viettourist ou Hanoitourist ont déjà lancé leurs catalogues spéciaux pour le Têt 2026, mettant en avant le Japon, la Chine, l’Europe, ainsi que des destinations plus lointaines comme l’Égypte ou le Maroc.

Pham Thi Bich Ngoc, directrice adjointe d’Ascend Travel & Event, souligne que les clients, souvent très occupés tout au long de l’année, sont désormais prêts à investir davantage dans des voyages offrant une véritable profondeur culturelle. Le Japon reste particulièrement attractif pour ses paysages hivernaux, malgré la hausse des tarifs aériens, tandis que la Chine séduit par son excellent rapport qualité-prix.

Dans l’ensemble, le marché du tourisme à l’occasion du Têt traditionnel 2026 devrait enregistrer une croissance comprise entre 15 et 20 % par rapport à l’année précédente.

