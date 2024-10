Découverte d'une nouvelle espèce d'abeille dans la province de Ha Tinh

L'Institut d'écologie et des ressources biologiques du Vietnam, relevant de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam, et le parc national de Vu Quang, ont annoncé le 2 octobre la découverte d'une nouvelle espèce d'abeille dans cet espace naturel situé dans la province de Ha Tinh (Centre).