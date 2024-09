La Banque mondiale soutient le développement urbain durable à Dông Nai

>> Dông Nai attire plus d’un milliard d'USD d’IDE en sept mois

>> Dông Nai promeut l’agriculture hi-tech et bio

>> L'excédent commercial de Dông Nai atteint 4,2 milliards d'USD en huit mois

Photo : VNA/CVN

Les représentants de la BM ont souligné l'emplacement stratégique de la province, à proximité de Hô Chi Minh-Ville et du système portuaire de Bà Ria-Vung Tàu, avec des travaux d'infrastructure majeurs comme l'aéroport international de Long Thành, les autoroutes et la rivière Dông Nai. Ces avantages offrent un grand potentiel de développement économique et social.

Ils ont déclaré que la banque vise à soutenir la gestion urbaine durable le long de la rivière Dông Nai pour lutter contre le changement climatique. Les principaux objectifs comprennent le développement d'un système de transport public centré autour de l'aéroport international de Long Thành et la conception de réseaux de drainage des eaux pluviales en utilisant les canaux existants.

Les idées proposées, élaborées avec la contribution d'experts, s'alignent sur le plan d'urbanisme approuvé de Dông Nai. La banque accorde la priorité à la gestion des eaux pluviales comme solution essentielle pour stimuler le développement. La protection des rivières et des lacs et la création de corridors verts contribueront à fournir des services environnementaux aux résidents. De plus, l'aéroport international de Long Thành servira de plaque tournante centrale, connectée au tourisme et aux services urbains de Dông Nai.

Le groupe de travail de la banque a exprimé son intérêt pour le potentiel de développement de Dông Nai, affirmant que la BM est prête à fournir un soutien financier aux projets de la province. Il a encouragé Dông Nai à proposer des projets nécessitant un financement pour examen.

Le président du Comité populaire provincial, Vo Tân Duc, a confirmé le soutien de la province aux initiatives de la banque, soulignant la nécessité d'accélérer le soutien technique et l'accès au capital pour les projets.

Il a chargé le Département du plan et de l'investissement de travailler en étroite collaboration avec la banque pour finaliser les besoins en capital des projets à venir.

Dông Nai estime qu'elle aura besoin de plus d'un quadrillion de dôngs (40 milliards d'USD) pour son développement d'ici 2030, dont 525.000 milliards de dôngs de 2026 à 2030, a déclaré Vo Tân Duc.

VNA/CVN