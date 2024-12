La province de Bac Giang promeut le chant patrimonial then

La province de Bac Giang prend diverses mesures pour préserver et promouvoir la pratique du chant Then des minorités ethniques Tày, Nùng et Thai, reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par le L'UNESCO en 2019.

>> Bientôt la "Semaine de la Grande Union interethnique - patrimoine culturel vietnamien" 2024

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Si Cam, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Bac Giang, après cette reconnaissance de l'UNESCO, les autorités locales se sont concentrées sur la mise en œuvre de solutions synchrones afin de préserver cette pratique qui constitue un rituel fondamental dans la vie spirituelle de ces groupes ethniques.

Dans le même temps, ils déploient efficacement le Programme d'action national du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour la période 2022-2027 pour protéger cette tradition.

En 2021, le Comité populaire de Bac Giang a approuvé le projet "Préservation et promotion du patrimoine culturel des groupes ethniques de la province de Bac Giang pour la période 2021-2030", selon lequel la priorité est donnée à la conservation de cette valeur honorée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et des tâches spécifiques sont établies pour le promouvoir à chaque étape.

C'est pour cette raison que depuis 2019, le Centre provincial de culture cinématographique organise chaque année des cours d'enseignement du chant Then et de l'instrument de musique Tinh. À ce jour, près de 200 étudiants se sont inscrits, avec des résultats positifs.

Photo : VNA/CVN

Dans les quartiers, le secteur culturel se concentre sur la formation des jeunes générations. Chaque année, le Centre culturel, d'information et sportif des districts de Son Dong, Luc Ngan, Luc Nam et Lang Giang propose des cours de chant then et d'instruments de musique Tinh aux clubs du district.

Cet art est également exposé dans plusieurs classes de lycées et lors d’activités parascolaires, attirant de nombreux étudiants.De plus, Bac Giang encourage les localités où vivent de nombreux Tay et Nung à créer des clubs de chant Then. Certaines localités allouent des fonds pour investir dans l'achat d'équipements, de vêtements et d'instruments de musique afin de garantir les conditions de maintien des activités des clubs.

Politiques de soutien aux artistes folkloriques

En particulier, Bac Giang a publié l'année dernière des règlements sur les politiques de soutien aux artistes folkloriques et aux artistes méritants dans le domaine du patrimoine culturel immatériel de la localité.

Pour continuer à préserver et à promouvoir la valeur du patrimoine then des peuples Tày et Nùng, dans les temps à venir, Bac Giang continuera à présenter des solutions synchrones, notamment en promouvant des programmes connexes et en se coordonnant avec le secteur éducatif pour populariser cet art dans les écoles.

Par ailleurs, les localités organisent régulièrement des festivals de chant then afin que artisans et acteurs publics aient l'opportunité d'échanger et d'apprendre.

La province de Bac Giang vise à faire du chant then un produit unique dans les destinations touristiques communautaires pour répondre aux besoins de plaisir des touristes nationaux et étrangers.

Le chant then, un genre musical distinctif des ethnies Tày, Nùng et Thai des provinces du Nord-Ouest, a un rôle important dans la vie de ces dernières. Il exprime les émotions et reflète les activités quotidiennes des personnes qui travaillent.

Il s’agit d'une sorte de poème religieux chanté, qui raconte le voyage menant au paradis afin de converser avec l’Empereur de Jade. Bien sûr, contenu et longueur peuvent varier selon les auteurs, mais les textes sont toujours composés de plusieurs parties. Le plus long poème connu à ce jour contient 5.000 vers divisés en 35 sections. Il est traditionnellement accompagné du dàn tinh (instrument à deux ou trois cordes à manche long, dont la caisse de résonance est une calebasse coupée et séchée).

VNA/CVN