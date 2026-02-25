Argentine : pour la deuxième année de Milei, l'économie rebondit de 4,4% en 2025

L'économie argentine a rebondi de 4,4% en 2025, la deuxième année du gouvernement de l'ultralibéral Javier Milei, un regain très hétérogène selon les secteurs d'activité et accompagné d'une austérité budgétaire draconienne, après une contraction de 1,8% en 2024.

L'estimation mensuelle d'activité économique (Emae) publiée mardi 24 février par l'Institut national de la statistique (Indec), qui préfigure habituellement la statistique officielle du PIB, fait état d'un regain de l'activité en décembre, tiré surtout par le secteur agraire, pour clore 2025 à 4,4% de croissance cumulée.

Ce chiffre est sensiblement inférieur aux prévisions initiales du gouvernement, qui tablait sur 5%, tandis que le Fonds monétaire international (FMI) prévoyait 4,5%.

Après un très sévère ralentissement de l'activité depuis le milieu d'année 2025, jusqu'à un mois de novembre en repli (-0,1%), l'économie de l'Argentine s'est reprise en décembre (+3,5%). "Ce chiffre ne va pas plaire aux prophètes du chaos", a claironné Javier Milei sur son compte X, "l'Argentine avance".

Le regain de décembre est dû, selon l'Indec, à un secteur agraire particulièrement performant, avec notamment une récolte de blé parmi les plus rentables des dernières années. Le secteur minier et les services financiers ont aussi enregistré une croissance marquée.

Mais le rebond en 2025 de la troisième économie d'Amérique latine traduit aussi une très forte hétérogénéité selon les secteurs, relève l'institut, avec deux sinistrés en particulier : l'industrie et le commerce, qui enregistrent sur l'année des reculs de 3,9% et 1,3% respectivement.

Pour l'année 2026, comme pour 2027, le FMI dans son dernier rapport actualisé de janvier sur l'économie mondiale, table pour l'Argentine sur une croissance de 4%.

