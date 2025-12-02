Argentine : accord pour vendre du gaz liquéfié à l'Allemagne

Le consortium argentin Southern Energy a signé un accord préliminaire portant sur l'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) vers la société allemande Sefe pour une durée de huit ans, ont annoncé le 1er décembre les parties.

L'accord stipule que Sefe achètera jusqu'à deux millions de tonnes de GNL argentin par an, les premières livraisons étant prévues pour fin 2027, selon un communiqué commun. Southern Energy regroupe la compagnie pétrolière nationale YPF, ainsi que Pan American Energy et Pampa Energia, entre autres entreprises. Cet accord avec Sefe devrait générer "environ 7 milliards de dollars de recettes pour l'économie argentine", a estimé le président de YPF, Horacio Marin, sur les réseaux sociaux . L'accord "est soumis à la négociation d'un contrat d'achat définitif", ont précisé les entreprises. En juin, YPF avait signé un accord-cadre avec la compagnie énergétique italienne ENI pour l'exportation de GNL pendant 20 ans.

