Les banques privées vietnamiennes établissent un record de contributions budgétaires

Les 20 plus grandes banques privées vietnamiennes ont versé 47.300 milliards de dôngs (1,79 milliard de dollars) au budget de l’État en 2024, selon la liste publiée par CafeF. Ce montant représente une hausse de plus de 5.400 milliards (+13 %) par rapport à 2023 et une multiplication par 1,5 par rapport à 2022.

Parmi ces 20 banques, 14 établissements ont contribué chacun plus de 1.000 milliards de dôngs, soit deux de plus que l’an dernier. En tête du classement figurent Techcombank (6.775 milliards), HDBank (plus de 6.000 milliards), VPBank (plus de 5.800 milliards) et ACB (plus de 5.500 milliards), des banques qui maintiennent depuis plusieurs années un niveau de contribution élevé.

À noter également la présence d’Agribank, seule banque publique de la liste, avec 9 178 milliards de dôngs, en hausse de 77% sur un an. Elle devrait franchir la barre des 10.000 milliards en 2025, confirmant son rôle central dans le financement de l’économie, notamment dans les secteurs de l’agriculture, des zones rurales et du développement paysan.

En 2024, les 20 banques citées ont affiché un bénéfice cumulé de près de 170.000 milliards de dôngs, soit une progression de 27% grâce à une politique monétaire souple et à une forte demande de crédit. Les perspectives pour 2025 sont jugées positives, dans un contexte où le gouvernement vise une croissance économique supérieure à 8%. Toutefois, le secteur bancaire reste exposé aux risques liés aux créances douteuses, aux fluctuations des marchés et aux pressions inflationnistes.

Le classement des 20 banques privées les plus contributrices s’inscrit dans le cadre des classements de CafeF (CafeF Lists) (PRIVATE 100 et VNTAX 200), qui distinguent les entreprises versant les plus fortes recettes fiscales au pays, saluant ainsi leur rôle moteur dans le développement économique et leur esprit de responsabilité sociale.

Le classement VNTAX 200 recense l’ensemble des entreprises ayant contribué au budget de l’État à hauteur d’au moins 200 milliards de dôngs, tandis que le PRIVATE 100 se concentre sur les entreprises privées dont la contribution dépasse 100 milliards de dôngs.

VNA/CVN