Le complexe "Baie de Ha Long - archipel de Cat Bà" reconnu patrimoine géologique international

>> Grande croisière des pionniers du parcours du patrimoine de Ha Long

>> Quang Ninh et ses célèbres villages d'artisanat

Photo : VNA/CVN

Selon le Professeur agrégé Dr Trân Tân Vân, ancien directeur de l'Institut des géosciences et des ressources minérales (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement), cette reconnaissance souligne deux valeurs mondiales exceptionnelles du complexe : son histoire géologique et sa géomorphologie karstique. Le Professeur Trân Tân Vân a joué un rôle clé dans la préparation des documents soumis à l'UISG, qui ont conduit à cette reconnaissance internationale.

Il est prévu que l'UISG annonce officiellement la liste des 100 sites du patrimoine géologique lors du 37e Congrès géologique international (IGC) qui se tiend du 25 au 31 août 2024 à Busan, en République de Corée.

La baie de Ha Long avait déjà été reconnue à deux reprises par l'UNESCO comme patrimoine mondial naturel, en 1994 et en 2000. En 2023, le complexe "Baie de Ha Long - archipel de Cat Bà" a également été distingué par l'UNESCO en tant que patrimoine mondial naturel interprovincial, devenant ainsi le premier site au Vietnam à obtenir cette classification.

L'archipel de Cat Bà, situé dans la province de Hai Phong, est un exemple typique de géomorphologie karstique dans des conditions tropicales humides avec des moussons, ayant récemment subi les impacts de l'érosion littorale.

Un paysage spectaculaire

Photo : VNA/CVN

Le complexe "Baie de Ha Long - archipel de Cat Bà" est reconnu par l'UNESCO pour sa beauté naturelle, caractérisée par des îles calcaires couvertes de végétation, des monts calcaires immergés dans la mer, et d'autres formations karstiques telles que des dômes et des cavernes, le tout formant un paysage spectaculaire. Avec plus de 1.100 îles, grandes et petites, émergeant d'une mer bleue cristalline, le complexe ressemble à un échiquier en pierre précieuse.

Constituant un point de rencontre entre la mer et la montagne, le complexe est un exemple remarquable de diversité écologique avec sept écosystèmes maritimes, insulaires, tropicaux et subtropicaux : écosystème de la forêt primaire humide tropicale, écosystème des grottes et cavernes, écosystème de la mangrove, écosystème des récifs coralliens, écosystème des herbiers marins, et écosystème des lacs salés.

Ces écosystèmes illustrent les processus écologiques et biologiques en évolution et en développement, avec une grande diversité animale et végétale. Le complexe abrite une grande variété d'espèces rares et précieuses. Avec la plus grande forêt immergée du pays, couvrant plus de 17.000 ha, il est le refuge de près de 5.000 espèces d'animaux et de plantes terrestres et aquatiques, dont près de 200 sont inscrites sur la Liste rouge mondiale des espèces menacées.

Mai Quynh/CVN