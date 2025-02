La 9e session extraordinaire de la XVe AN s'ouvrira le 12 février

La 9 e session extraordinaire de la XV e Assemblée nationale (AN) s'ouvrira le 12 février à Hanoï. Au cours de la session de huit jours, les législateurs vont examiner et adopter les projets de loi de l'amendement et du complément de certains articles de la Loi sur l'organisation de l'AN, la Loi révisée sur l'organisation du gouvernement et la Loi révisée sur la promulgation des documents juridiques.

Les autres résolutions à examiner et à approuver comprennent celles sur la rationalisation de l'appareil, l'organisation des agences de l'AN, le nombre de membres du Comité permanent de la XVe AN, ainsi que la structure organisationnelle du gouvernement et le nombre de membres du gouvernement au cours de la XVe AN.

L'Assemblée nationale va examiner et prendre des décisions sur les questions de personnel relevant de sa compétence.

En outre, la session se concentrera sur les questions économiques et d'infrastructures clés, notamment les ajustements au Plan de développement socio-économique du pays pour 2025, visant un taux de croissance du PIB d'au moins 8%.

L'Assemblée nationale va discuter et prendre des décisions concernant ses résolutions reliées à la mise en œuvre pilote de politiques visant à relever les obstacles en matière de science, de technologie et d'innovation ainsi que de mécanismes spéciaux pour le développement des chemins de fer urbains à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

Les autres points à l'ordre du jour comprendront l'option d'investissement pour le projet de chemin de fer Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, les mécanismes d'investissement spéciaux pour le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân, l'ajout du capital social de la Vietnam Expressway Corporation (VEC) pour la période 2024-2026 et des mesures d'urgence pour le projet de rénovation et de reconstruction du siège du Bureau présidentiel au n°2 rue Lê Thach, arrondissement de Hoan Kiêm, à Hanoï.

Les séances d'ouverture et de clôture de la session seront diffusées en direct par la Télévision du Vietnam (VTV) et la Radio la Voix du Vietnam (VOV).

