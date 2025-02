Développer la science et la technologie vise à restructurer l'économie

Présidant la Conférence sur le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et des ressources humaines de haute qualité pour promouvoir la croissance économique, tenue l'après-midi du 11 février à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu'il s'agissait d'une tâche importante, contribuant à la restructuration de l'économie, à l'amélioration de la productivité du travail de l'ensemble de la société et à la compétitivité de l'économie dans le contexte actuel.

Le Premier ministre a souligné que le développement de la science et de la technologie, l'innovation, la transformation numérique et l'amélioration de la qualité des ressources humaines étaient des exigences objectives, des choix stratégiques et des priorités absolues. Le développement de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et l’amélioration de la qualité des ressources humaines contribue à la restructuration de l’économie dans une direction rapide et durable.

Pham Minh Chinh a notamment demandé de sensibiliser, davantage et dans l’ensemble de la société, au rôle, à la position et à l’importance de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et de l’amélioration de la qualité des ressources humaines.

Les ministères, les branches, les agences, les unités et les entreprises doivent promouvoir un développement global et inclusif des infrastructures, notamment les infrastructures numériques, les infrastructures des technologies de l’information, les infrastructures de transport, la santé, l’éducation, les sports, l’énergie, l’industrie culturelle, l’industrie du divertissement… Ceci doit être associé à la construction de centres d’innovation.

Il a ordonné qu'il soit nécessaire d'innover et de diversifier la formation aux niveaux secondaire, universitaire et post-universitaire, de former des experts, des techniciens, d'enrichir les connaissances, d’avoir un mécanisme de formation et d’attraction des talents pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique au Vietnam.

Le chef du gouvernement a remercié les sociétés technologiques étrangères pour avoir investi et participé aux processus de développement au Vietnam. Il a ordonné aux ministères, branches, localités, agences, unités et entreprises vietnamiens de promouvoir la coopération et l'intégration internationales, de promouvoir le transfert de technologie, en particulier la technologie source et la technologie de base ; de développer l’écosystème d’innovation du Vietnam au monde pour attirer les cerveaux mondiaux dans tous les domaines au service de son développement.

Ces dernières années, le Vietnam a réalisé de nombreuses réalisations exceptionnelles dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et du développement de ressources humaines de haute qualité. De nombreuses réalisations scientifiques, technologiques et d’innovation sont appliquées au développement socio-économique. La productivité totale des facteurs ayant contribué à la croissance économique au cours de la période 2021-2023 a atteint 37,6% et devrait atteindre environ 42% pour la période 2021-2025. Le secteur agricole a appliqué de nombreuses technologies de pointe pour contribuer à accroître la productivité et la qualité des produits, ainsi qu’à augmenter le chiffre d’affaires à l’exportation.

Le gouvernement encourage également de manière proactive les industries émergentes de haute technologie, en phase avec les tendances mondiales. En particulier, l’industrie des semi-conducteurs devient le domaine qui détermine l’avantage concurrentiel technologique de nombreux pays. Le Vietnam fait des progrès impressionnants dans la coopération en matière de semi-conducteurs avec des pays et des économies tels que les États-Unis, la République de Corée, le Japon, Taïwan (Chine),... et de grandes entreprises technologiques telles que Cadence, Intel, Qovor, Apple, Marvell, Samsung, Synopsys.

Le domaine de l’intelligence artificielle est également à l’origine de changements disruptifs dans le monde. De nombreuses entreprises telles que Microsoft, Google, Qualcomm et Meta renforcent leur coopération dans la recherche et l’application de l’IA au Vietnam.

