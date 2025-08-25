Un échange global honore l’héritage de la dynastie des Ly en République de Corée

Un échange global République de Corée - Vietnam s’est tenu le 24 août sur le site archéologique de Chunghyodang, dans la commune de Bongseong, district de Bonghwa, province du Gyeongsang du Nord, où la lignée royale des Ly du Vietnam a laissé son empreinte il y a des siècles.

L’événement, organisé conjointement par le district de Bonghwa, l’ambassade du Vietnam, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et la lignée des Ly de la République de Corée, visait à favoriser les échanges intercommunautaires et populaires entre les deux nations.

L’événement a été marqué par une cérémonie d’inauguration d’un nouveau centre communautaire, une Journée de la culture vietnamienne et l’inauguration de la statue du roi Ly Thai Tô dans le village vietnamien de Bonghwa.

Les festivités ont débuté par des performances dynamiques d’artistes vietnamiens et de groupes communautaires locaux. Un festival culturel a mis en valeur la cuisine et le patrimoine vietnamiens, tandis qu’un événement encourageant les femmes à porter la tunique traditionnelle a permis de mettre en valeur les chapeaux coniques et la fierté culturelle du lieu.

Dans son discours d’ouverture, le gouverneur de Bonghwa, Park Hyeon Guk, a rappelé que Bonghwa est historiquement lié aux descendants de la dynastie des Ly du Vietnam qui ont émigré vers le royaume de Goryeo (ancienne République de Corée).

Il a qualifié cet événement d’un point de départ d’un nouveau chapitre dans les relations bilatérales entre les peuples, le centre communautaire et la statue du roi Ly Thai Tô marquant les premières étapes de la construction d’une Vallée K-Vietnam à Bonghwa, un pôle intégré d’échanges culturels, de traditions et de coopération future.

Le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a déclaré que la loi et le projet "Village du Vietnam" ouvriront un nouvel espace d’échanges culturels, attirant non seulement les visiteurs sud-coréens, mais aussi les touristes vietnamiens et étrangers. Il les a décrits comme un rappel du patrimoine et un pont entre tradition et modernité, renforçant l’amitié et la coopération bilatérales.

L’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a souligné les profondes racines historiques de la relation bilatérale.

Il y a plus de 1.000 ans, le roi Ly Thai Tô, fonda la dynastie des Ly et décida de transférer l’ancienne capitale Hoa Lu à Thang Long, l’actuelle Hanoi. Son descendant, le prince Ly Long Tuong, arriva sur la péninsule coréenne il y a plus de huit siècles, tissant les premiers liens entre les deux nations.

Les relations bilatérales, qui ont été transformées en partenariat stratégique global, couvrent la politique, la sécurité, l’économie, le commerce, la culture, l’éducation et les échanges interpersonnels. La statue du roi Ly Thai Tô à Bonghwa symbolise la confiance, l’amitié et les aspirations communes à un avenir prospère, a-t-il déclaré.

Au cœur du projet de la Vallée K-Vietnam, le nouveau centre communautaire, construit pour un coût de 1,4 milliard de wons coréens (environ un million de dollars) sur une superficie de 370 m² à proximité du site archéologique de Chunghyodang, allie des éléments architecturaux traditionnels vietnamiens et coréens, notamment des toits de tuiles rouges et des avant-toits voûtés. Prévu pour ouvrir en septembre, l’établissement comprendra des salles de conférence, une salle de réception et une cuisine commune, servant de point de rencontre aux résidents vietnamiens et aux communautés multiculturelles.

Bongseong, siège de la famille Lee Hwasan, descendant du prince Ly Long Tuong, compte désormais sept foyers. Les autorités locales prévoient d’investir 200 milliards de wons coréens (plus de 144 millions de dollars) supplémentaires d’ici 2033 pour agrandir la Vallée K-Vietnam sur un site de 118.890 m².

Ce projet est conçu comme un pôle majeur d’échanges culturels et historiques entre le Vietnam et la République de Corée, et un modèle de tourisme culturel intégré dans la province du Gyeongsang du Nord.

