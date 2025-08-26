80e anniversaire de la Fête nationale

La communauté vietnamienne au Laos s'oriente vers la Patrie

À l'occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945), l'ambassade du Vietnam au Laos a organisé le 25 août une série d’activités significatives sur le thème "S'orienter vers la Patrie", réunissant la communauté vietnamienne vivant, travaillant et étudiant au Laos.

Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère solennelle, les cadres et employés de l’ambassade, ainsi que leurs familles, ont assisté à la cérémonie de levée du drapeau et chanté l’hymne national. Un moment fort a été la formation humaine du chiffre "80" sur la place Patouxay à Vientiane, symbole d’unité et de fierté nationale, avec la participation de nombreux Vietnamiens du Laos.

Revêtus d’áo dài rouges et brandissant des drapeaux, les participants ont immortalisé l’instant avec des photos souvenirs, exprimant leur attachement indéfectible à leur terre natale.

Les célébrations de cette année ont renforcé la cohésion de la diaspora vietnamienne au Laos, ravivant la mémoire historique et affirmant les liens d’amitié solide entre le Vietnam et le Laos.

