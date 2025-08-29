Vietnam - République tchèque : Vers un avenir de développement durable

L'ambassade du Vietnam en République tchèque a organisé jeudi soir 28 août une cérémonie solennelle marquant le 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025) et le 75 e de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Photo : Viêt Dung/VNA/CVN

L'événement a réuni de nombreux officiels tchèques, représentants diplomatiques étrangers et membres de la communauté vietnamienne.

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque Duong Hoài Nam a souligné les grandes réalisations du Vietnam au cours de ces 80 dernières années, notamment le processus du Renouveau, avec une croissance économique rapide, une ouverture commerciale avec plus de 220 partenaires et la signature de 17 accords de libre-échange, dont l'EVFTA avec l'Union européenne.

L'année 2025 constitue une étape marquante avec l'élévation des relations entre le Vietnam et la République tchèque au niveau de partenariat stratégique, à l'occasion de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh à Prague en début d'année. Il s'agit d'un progrès majeur, ouvrant des perspectives de coopération plus globale et approfondie, fondée sur l'amitié traditionnelle, la confiance politique et une collaboration efficace dans de nombreux domaines.

Le commerce bilatéral a atteint 3,8 milliards de dollars en 2024, soit dix fois plus qu'il y a une décennie. Le Vietnam est désormais le premier partenaire commercial de la République tchèque en Asie du Sud-Est. Les deux pays connaissent une forte expansion dans de nombreux domaines potentiels tels que l'éducation et la formation, l'industrie de la défense, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, le travail, la culture, le tourisme et la réponse au changement climatique.

Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavský, a apprécié le fort développement des relations bilatérales dans de nombreux domaines; ainsi que le rôle de la communauté vietnamienne, quatrième groupe minoritaire en République tchèque.

À cette occasion, les deux parties ont également évoqué des projets de coopération emblématiques, témoignant d'une coopération concrète et efficace : l'usine automobile SKODA au Vietnam ou l'investissement du groupe énergétique tchèque Sev.en dans le secteur de l'électricité.

Afin de faciliter le tourisme et les échanges, les deux parties ont espéré voir s'ouvrir rapidement une liaison aérienne directe Hanoï - Prague.

La cérémonie s'est conclue dans une ambiance conviviale, avec des spectacles culturels et des spécialités vietnamiennes.

VNA/CVN